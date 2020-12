Prevén despidos en 2021 por falta de incentivos a negocios y aumento a salario mínimo

Debido la falta de incentivos en 2020, y el incremento del 15 por ciento al salario mínimo, empresas recurrirían al recorte de trabajadores; observó el Presidente de la Delegación Xalapa de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Alejandro de la Madrid Trueba.



"Sí consideramos una situación compleja, con un aumento de salario que no se debió haber dado en este momento, y en este momento no es tiempo de generar riqueza, sino de sacar adelante a las empresas".



Esto conduciría a que los empleadores puedan recurrir a recortes de trabajadores, ante la incapacidad de pagara salarios más altos cuando las ventas cayeron de manera "exponencial", describió De la Madrid.



"El Estado mexicano no ha dado los incentivos suficientes para evitar el cierre de empresas no ha sido capaz de apoyar en el pago de servicios, como agua, electricidad, Seguro Social, que es caro".



Pidió al Estado mexicano ser más "consciente" de la situación y genere condiciones para mantener a las empresas.



Abundó que "por suerte" ninguno de los agremiados carga con deudas con el Gobierno del Estado o con este les adeude dinero; aunque admitió que la administración pública de Veracruz sí adeuda a los agremiados de otras organizaciones empresariales.



"Seguramente las empresas que no alcancen a cubrir sus obligaciones laborales a final del año y empezando el 2021 seguramente tendrán que recurrir al recorte de personal".