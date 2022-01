Prevén inaugurar al menos 13 sucursales del Banco del Bienestar en febrero

Antes de la inminente activación del proceso de revocación de mandato por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), prevista para el 4 de febrero y la veda gubernamental que traería consigo; se inaugurarían al menos 13 sucursales del Banco del Bienestar que se construyeron en Veracruz.Así lo dio a conocer el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien dejó a entrever que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no encabezaría los eventos de arranque de estas sedes bancarias, dada su agenda."Nosotros estamos esperando que se haga oficial (la convocatoria al referéndum) pero estamos trabajando con entusiasmo. Se van a inaugurar algunos en el norte, en Tuxpan, Cerro Azul, Las Vigas de Ramírez, Coacoatzintla, en Jáltipan. Vamos a inaugurar 100 en la primera tanda (en el país), 13 estarán en Veracruz seguramente", adelantó.En la entrevista, añadió que hay un periodo de pruebas que el Banco del Bienestar seguramente inicia hoy y las inauguraciones formales serán posteriormente."Las inauguraciones formales serán lo que seguramente el lunes estemos anunciando. El Presidente anda por muchos lados, ya el tiempo que tenía previsto para Veracruz lo tendrá que reajustar, no tenemos por ahorita noticias (sobre su asistencia)", comentó Huerta Ladrón de Guevara.Y es que reiteró que ante el próximo inicio del proceso revocatorio, se impondrá la veda gubernamental, de allí que buscarán inaugurar las sucursales hasta máximo la primera semana de febrero, sin tener que esperar al titular del Ejecutivo federal."No podemos esperar al Presidente, imagínense van a inaugurarse más de 300 sucursales, no va a poder ir a todas. Se tienen que inagurar, entonces serán procesos simultáneos seguramente y él decidirá a cuál va a ir", consideró el funcionario federal.Aclaró además que la veda no implica que se suspenda la entrega de los apoyos, por lo que continuarán con la entrega de las tarjetas a los beneficiarios y los operativos de pago asistido."Vamos a seguir entregando tarjetas del Programa de Adultos Mayores de más de 65 años, ya cumplimos la meta de incorporar a los 165 mil pero estamos en la fase de entrega de tarjetas para la etapa cuatro y cinco, aquellos que cobrarán el primer bimestre de este año de 3 mil 850 pesos, vamos a entregar en la Región de Xalapa alrededor de 8 mil tarjetas, de las cuales más de 5 mil serán en la ciudad", destacó.