Prevén lunes y martes caluroso en toda la entidad por evento de surada

Se espera que un sistema de baja presión, cuya circulación pueda alcanzar más de los 5 km (profundo) y esté asociado al frente frío núm. 42 se muevan por el norte del país y sur de los Estados Unidos entre el lunes 2 y madrugada del miércoles 4 de marzo desarrollado un evento de Surada, la cual puede alcanzar rachas máximas de 40 a 65 km/h en la costa norte, regiones de Huayacocotla, Valle de Perote y Orizaba el lunes, aumentando entre martes y madrugada-mañana miércoles con rachas de 80-110 km/h en el Valle de Perote, Orizaba y extendiéndose a Los Tuxtlas y Jesús Carranza-Acayucan, evento que ocasionaría ambiente caluroso a muy caluroso entre lunes y martes en todo el estado, y el miércoles del centro al sur con valores de temperatura máxima de 37-40 C en municipios del norte-sur, de 33-38 C en los de la costa y planicie central, y de 31-35 C en la región montañosa central.Después de esto, se espera que el frente frío núm. 42 recorra la entidad veracruzana entre las primeras horas de la mañana y la tarde del miércoles 4 (ver mapa), aumentando la probabilidad de lluvias aisladas y ligeras.La masa de aire frío que impulsaría al frente invadirá al país y al Golfo de México provocando un evento de Norte con probables rachas de 65 a 80 km/h en la costa y de 40 a 55 km/h entre Xalapa-Naolinco-Misantla el mismo miércoles 4. Un reforzamiento de la masa podría mantener el evento de Norte con rachas de 60 a 75 km/h en la costa entre jueves 5 y viernes 6. La fuerza del viento puede desarrollar oleaje de 2 a 3 metros en las proximidades del litoral, mientras que los valores de la temperatura disminuirán primeramente en la zona norte el miércoles 4 y en el resto del estado el jueves 5, siendo más notable el fin de semana con probables heladas por la noches-madrugadas.