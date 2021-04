Prevén más incendios de pastizales en Veracruz-Boca del Río

La temporada de calor está ocasionando que los incendios de pastizales, fugas de gas y piquetes de abejas se incrementen; como cada año, a partir de marzo, las atenciones aumentan hasta mayo, en Veracruz-Boca del Río.



En el caso de los incendios, se registran entre 4 y 5 por día, afirmó el coordinador de Bomberos Conurbados, Antonio Chedraui Bolado.



"En el caso de la periferia, son los mismos de otros años, en el caso de la ciudad cada día van siendo menos porque son menos lotes baldíos".



A finales del mes pasado se empezaron a reportar los casos por fuga de gas y de enjambres de abejas.



No obstante, precisó que durante este mes, tradicionalmente se disparan los reportes.



"Ya hay más abejas y fugas se gas, son aún pocas, entre 3 a 4, nos llegan más entre abril y mayo hasta 12 y 14 al día, cambia de un año a otro por las condiciones de los tanques de gas".



En este sentido, recomendó a los usuarios que no reciban tanques de gas en mal estado, revisen que no tengan corrosión.



"Que no reciban tanques dañados, que vean que están en buen estado en la parte de abajo", finalizó.