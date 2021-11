Prevén menos peregrinaciones guadalupanas a Santuario de Orizaba este año

Debido a la falta de peregrinaciones al santuario diocesano dedicado a la Virgen de Guadalupe el año pasado, este año la participación podría ser menor a diferencia de otros años, indicó el párroco de la iglesia "Santa María de Guadalupe La Concordia" de Orizaba, Juan Carlos Villa.Afirmó que hasta el momento sólo se han registrado para participar alrededor de 190 peregrinaciones, siendo el 10 de noviembre la fecha límite para hacerlo. Asimismo, recordó que las peregrinaciones iniciarán el próximo 19 de noviembre y concluirán el 19 de diciembre.Apuntó que en años pasados llegaban más de 300 peregrinaciones a este santuario ubicado en la iglesia conocida como "La Concordia" pero ahora tal parece que será diferente debido a la pandemia.El sacerdote aclaró que cuando llegue alguna peregrinación no habrá misa sino que se leerá un pasaje bíblico con no más de 130 peregrinos dentro del templo y todos deberán portar cubrebocas, así como también se les pedirá que lleven su gel antibacterial.En dado caso que los grupos sean mayores a 130 personas, tendrán que entrar separados, pues es un protocolo que este templo decidió aplicar para prevenir el contagio de COVID-19.Por ello, comentó que lo recomendable es que los peregrinos acudan en grupos no mayores a 100 personas, de preferencia grupos aún más reducidos sería mejor debido a que recordó que todavía estamos en una pandemia.