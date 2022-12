Prevén que males respiratorios incrementen entre 10% y 15% a fin de año, en Xalapa

Aunque hasta el momento no se ha detectado un incremento de las enfermedades respiratorias, debido a las bajas temperaturas que se sienten en Xalapa; la directora de Salud del Ayuntamiento, Olga Alarcón Ricárdez, estimó que estos padecimientos podrían aumentar entre un 10 y 15 por ciento, particularmente en la última semana del 2022.Indicó que esto podría afectar en mayor medida a los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, considerados como la población de mayor riesgo.“Pudiera haber un 10 o 15 por ciento de incremento principalmente en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que son los que más riesgo corren”, expresó.Reiteró que pese a que el tiempo atmosférica en la ciudad ha sido voluble en los últimos días, no ha habido un repunte en las enfermedades respiratorias, considerando que el uso del cubrebocas ha ayudado “muchísimo” a mantener los contagios estables.“Pero a partir del 24 de diciembre en adelante lo más seguro es que haya un repunte de resfriados”, comentó en la entrevista.La funcionaria comentó que aunque el COVID ha dado “una gran pausa” en cuanto a contagios, no se debe bajar la guardia sino que hay que seguir cuidándose y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.“Diciembre, enero y febrero son los meses donde los repuntes de contagios son más fuertes y hay que acudir a aplicarse la vacuna de la influenza porque ayuda muchísimo para estos cambios de temperatura”, expresó.Alarcón Ricárdez invitó a la población a tomar “tecitos” y acudir al médico en caso de sentirse mal, a fin de que la gripe sea pasajera.