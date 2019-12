Prevén recortar prestaciones a personal de OPLE si faltan recursos en 2020

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, asentó que de no haber sensibilidad en el Congreso del Estado y se apruebe el presupuesto con el recorte de más de 100 millones de pesos para el organismo, se tendría que solicitar una ampliación presupuestal y tomar medidas como recorte a prestaciones de la plantilla laboral.



Durante entrevista, el Consejero Electoral expresó que estas determinaciones se valorarán el próximo año.



“Tendremos que valorar si requerimos una ampliación presupuestal al propio Congreso del Estado de Veracruz, una vez que hubiera presupuesto firme, tendremos que valorar y ponderar cómo plantear este caso”.



De igual modo, asentó que la falta de recursos es un atentado directo al ejercicio de la función electoral, por lo que el consejo general tiene la posibilidad de analizar si se pudiera ejercitar una vía legal al respecto.



“Eso sería un trabajo del colegiado y sería hasta enero cuando lo determinaríamos”, puntualizó Vasquez Barajas.



No obstante y ante el posible recorte presupuestal, señaló que el OPLE no pretende realizar despidos, pero sin duda, se tendrían que hacer ajustes.



“Lo ideal sería no mandar a los trabajadores a la calle, que se queden sin trabajo es algo extremo, es algo que tiene que ver con los alimentos y el día a día de cada persona que trabaja en el OPLE, no es lo ideal”.



Es por ello que en un primer escenario, se plantea un recorte de prestaciones, además de que no habrá incremento salarial para el año 2020, así como la disminución de cualquier tipo de prestación que implicaría algún pago adicional al personal.



“Eso sería una primera medida restrictiva, el despedir personal sería una acción en consecuencia a este tema y por el momento, no la estamos considerando, en su momento la tendríamos que valorar y ponderar, en función de la cifra definitiva que aprobara el Congreso del Estado”, finalizó el consejero electoral.