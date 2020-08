Prevén regreso a clases complicado, más en municipios de alta marginación

Este regreso a clases será muy complicado, sobre todo en zonas de alta marginación en donde la población apenas cuenta con los insumos básicos para su día a día, expresó el director de la Escuela Telesecundaria “Sor Juana Inés de la Cruz” del municipio de Totutla, perteneciente a la zona 87J de Xalapa, Veracruz, Eumir David Reyes Rodríguez, quien dijo que del 100 por ciento de la comunidad de estudiantes se ha logrado contactar sólo al 80 por ciento de los alumnos.Dijo que este inicio de clases representa un reto importante “primero para generar conciencia entre los padres de familia de que esto es algo serio, de que tenemos que acostumbrarnos a vivir con este problema del COVID-19, porque esto no se va a curar. Quizá tengamos medicamentos o una vacuna y te digan pues sabes qué esto te va a ayudar a que a lo mejor los síntomas no sean tan fuertes, pero de que vamos a tener COVID todos, lo vamos a tener”.Expresó que es importante crear la conciencia con los padres de familia y evitar generar una psicosis colectiva, ya que hay mucha gente que está mal informando sobre este virus, pues comenta que hay padres de familia que “dicen sabes qué yo prefiero que ahorita mi hijo no vaya a clases y que pierda el ciclo escolar ¿por qué?, porque si de por sí en el presencial no le echaba ganas, pues ahorita de forma virtual no van a ser absolutamente nada y prefiero que mi hijo en vez de que esté en una computadora, pues que me ayude en el campo a trabajar, a generar dinero”.Expresó que en un inicio, cuando se detectaron los primeros casos de Covid en México, les enviaron por parte de la Secretaría un manual para crear unos comités de salud para vigilar junto con el colectivo escolar, los filtros que vamos a tener al regreso a clases ya de forma presencial.¿En qué consiste eso?, explica. El primer filtro es en la casa, en donde los padres de familia detecten que el alumno no presente algún síntoma de gripa, que no tenga temperatura. El segundo filtro es al entrar a la escuela, en donde nosotros como maestros vamos a estar verificando la temperatura de los alumnos junto con ese comité que está integrado por padres de familia. El tercer filtro es en el salón de clases, en donde el maestro revisará que el alumno no presente alguno de los síntomas comentados.Sin embargo, añadió que las escuelas no cuentan recursos para adquirir jabón para el lavado de manos, para el tapete sanitizante o por lo menos para una jerga llena de cloro para que los niños se puedan ahí limpiar los pies al ingresar al salón de clases.“Esto se ha vuelto muy complicado, porque lamentablemente hay muchas versiones. La primera versión es la del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien nos dice que ahorita no se van a recibir cuotas voluntarias de los padres de familia, pero por otra parte aquí en el estado te exigen que debes de tener todo el material para sanitizar a tus alumnos, para implementar las medidas de higiene, pero lamentablemente no tenemos recursos”.Señaló que de por sí cuando estás en una comunidad de alta marginación social significa que muchos de los habitantes no tienen un trabajo fijo, que no cuentan con las condiciones necesarias para vivir, muchos en sus casas no tienen concreto y son de lámina, son de madera, inclusive muchos no cuentan con televisión y el único acceso de un medio de educación puede ser la radio.“Hay muchos celulares, pero lamentablemente los celulares son muy básicos y solamente te sirven para mandar un mensaje de texto y llamadas, pero tú no puedes acceder a un WhatsApp, no puedes acceder a una llamada de zoom o alguna plataforma digital, entonces sí se ha visto muy complicada la situación para el regreso a clases, de verdad”.Eumir Reyes añadió que lamentablemente han realizado un análisis “de todas la escuelas a las que pertenecemos en la zona y sí hemos notado que ha habido mucha deserción escolar, esto debido a que no existe el compromiso por parte de los padres de familia. La parte medular para que el alumno pueda acceder a clases es que el papá lo haga responsable y le diga sabes qué tú te vas a ir a clases, pero si desde casa no está viendo esa responsabilidad pues el alumno va decir pues sabes qué pues yo no quiero ir a la escuela”.Además, comentó que no todos los alumnos tienen el acceso, al internet o a un celular con las herramientas y características necesarias para tomar sus clases, “en el caso de secundarias, te voy a poner el ejemplo muy claro, nos mandan los canales de señal abierta, nos ponen que va ser Imagen TV y Multimedios los que van a ver y te dan unos horarios, pero ¿qué crees?, que en la comunidad en la que estamos no llegan esos canales. Aunque son de televisión abierta no llegan, entonces ¿cómo podemos llegar a ese tipo de educación en Televisión si no tienen acceso a la red como tal y aunque es abierta, el único medio que tenemos es el radio y esto va a ser una retransmisión por parte de RTV?”Dijo que como parte de la estrategia que están implementando para solventar esta falta de comunicación y de acceso a los medios tecnológicos es “en el caso por ejemplo de no poder contactar al alumno ya sea por mensaje, por whatsApp, osea no tenemos forma de localizarlo, nosotros lo que hicimos es que nos vamos a apoyar por ejemplo de la sociedad de Padres de Familia y les vamos a mandar el material para poder contactar en su casa a los alumnos que no tenemos el acceso”.“Estamos hablando de que no tenemos acceso de nada con esos alumnos, si por ejemplo yo tengo el acceso con un alumno que a lo mejor solamente recibe sms, mensajes de texto, bueno pues nos vamos a apoyar sobre eso, ahorita tenemos por ejemplo del 100 por ciento de los alumnos de nuestra escuela, te estoy hablando que tenemos un 80 por cierto cubierto de toda la población que si tenemos el acceso , pero ese 20 por ciento es el que nos está costando un poquito de trabajo poder llegar hasta su casa, pero ya tenemos el medio, bueno se les va a mandar el material, se les van a mandar los trabajos también se los van a dar a los padre de familia para que nosotros podamos evaluar esa parte, es lo que tenemos hasta ahorita como escuela”.Reyes Rodríguez señaló que la mayoría de los maestros se han regido o han utilizado sus propios recursos, o sea su computadora, su celular, “la Secretaría de Educación Pública a nivel federal sí ha hecho el esfuerzo por dar cursos para poder actualizarse con respecto a las plataformas digitales, ya sea google meet, google classroom, zoom, pero aquí hay un problema, lo han dejado abierto y lamentablemente si no eres responsable con tu trabajo pues entonces si gustas no lo tomas el curso, pero si realmente estás comprometido entonces vas a tomar los cursos, vas a tratar de actualizarse y vas a estar al 100 por ciento con tus alumnos”“Yo he notado que en otros estados el Gobierno o los mismos sindicatos han dotado de tecnología a sus maestros, les han proporcionado alguna tableta, alguna computadora… en el caso de Veracruz si tú tienes computadora y tienes tu celular pues ya la hiciste y si no lo tienes pues entonces tienes que buscar el medio por el cual poder trabajar a distancia”, expresó.El director de la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz expresó que del 100 por ciento que se tiene previsto con respecto a los planes, programas y a los aprendizajes esperados por los alumnos, “sí te puedo garantizar que el 60 o 70 por ciento si se va a poder cubrir trabajando a distancia, esto siempre y cuando haya un compromiso tripartita, entre el padre de familia, el maestro y el alumno o la escuela también”.Señaló que para este regreso a clases los alumnos en principio estaban muy emocionados de poder entrar a una nueva etapa virtual, “estaban muy emocionados de estar en su celular, los que tienen computadora entrar por ese medio, pero ya al momento de acceder a la plataforma como tal o ya estar ahí les invadió el miedo, les entró un pánico, ¿por qué? porque realmente no se imaginaban todos los contras que iban a tener, ya sea de la conexión a internet, ya sea de que no tenían la capacidad para poder bajar el programa, entonces yo creo que ha sido mitad y mitad, muy emocionados pero también a la vez con miedo, porque muchos no están familiarizados con la tecnología”.Dijo que existen alumnos muy comprometidos “y yo creo que esos niños pues sí van a aprovechar al máximo el trabajo que se les está dando de forma virtual, entonces yo creo que si se comprometen los niños y hay el apoyo por parte de los Padres de Familia sí se van a poder lograr dar los objetivos”.Eumir Reyes señaló que los maestros “en ningún momento dimensionamos que esto se fuera a prolongar tanto tiempo, porque nos dejaron con un cierre de ciclo escolar donde teníamos alumnos que egresaban de secundaria, ya teníamos organizada la clausura y ya teníamos organizada la cuestión de documentación que se les tiene que entregar y de plano se cortó todo eso, se unieron por la parte de los alumnos de nuevo ingreso las inscripciones y fue otro show, gracias a los tiempos y gracias a lo que sea, a Dios, tuvimos una preinscripción, que fue antes de la pandemia y eso es lo que ahorita tenemos como sustento para poder justificar en este caso los libros que vamos a necesitar para este ciclo escolar nuevo”.Finalmente Eumir Reyes dijo que existen maestros muy buenos, muy dedicados, muy profesionales, “que daremos lo mejor para los niños y más cuando tu estas en una comunidad de alta marginación social en donde realmente te das cuenta que lo fundamental para ellos es la educación, en donde si nosotros podemos ser unos agentes de cambio, pues vamos a tratar de hacerlo y contribuir con esa semillita para que los niños vayan dejándolo de generación en generación”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund