Prevén retrasos en llegada de mercancías de Europa al puerto de Veracruz

Luego de que se detectaran casos de "coronavirus" en Italia y se implementaran medidas de seguridad para evitar la expansión en la Unión Europea, los aduaneros de Veracruz esperan que el impacto que se pudiera generar en las mercancías que llegan México a través de la vía marítima sea sólo de retrasos.



El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz, Manuel Raynaud Agiss, descartó que pueda presentarse disminución de la carga o paralización del flujo comercial de países europeos.



"Es un tema que se ha ido desdoblando, no tenemos la información al detalle del impacto de esta emergencia sanitaria. Sabíamos que poco a poco se iba a presentar en otros países. Hablando de comercio exterior, esperamos que haya un impacto en los tiempos logísticos, más no un descenso sobre el flujo comercial que hay entre la comunidad europea y nuestro país, que tendría evidentemente alguna relevancia con el puerto de Veracruz".



Señaló que la emergencia en China no ha dejado impacto en el flujo de embarcaciones, debido a que sólo el 2 por ciento de las mercancías que ingresan al puerto de Veracruz proviene de Asia.



"Por Veracruz sí llegan embarcaciones del país asiático. Lo que hemos tenido en conocimiento es que actualmente se están implementando medidas adicionales en el país de origen, lo que esto puede provocar atraso en el tránsito de esas embarcaciones a cualquier puerto mexicano".



Raynaud Agiss, afirmó que se mantienen en constante comunicación con las autoridades sanitarias para atender recomendaciones que se hagan por el coronavirus, así como medidas que deben implementarse en caso de que sea requerido.



Recordó que de Europa una embarcación tarda aproximadamente 3 semanas en llegar al puerto de Veracruz, por lo cual, el reflejo en el retraso podría reflejarse en aproximadamente en un mes.