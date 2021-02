Previendo alargamiento de pandemia, optan por reservar salones para el 2022

Debido a que la pandemia continúa y cada vez hay más contagios, las personas buscan salones de fiestas para fechas en el 2022, refirió el gerente de la Hacienda Zimpizahua, Erick Alcántara Ceballos.



“Este año todavía no ha habido ningún evento, han venido a preguntar pero para el 2022. El año anterior preguntaban para el 2021 pero ahora ya hasta el próximo año pero pues igual por cualquier situación se pueden estar posponiendo fechas”, comentó.



Y es que dijo que hay salones en Coatepec que prefieren no operar en estos momentos debido al incremento de contagios que hay en el municipio, así como para acatar las alertas preventivas.



“Ojalá se reduzcan los contagios. Nosotros por seguridad no (permitimos) eventos. Muchos se pospusieron el año pasado, un evento de 300 personas sólo vinieron 20 al final. Así es como se llevó a cabo. Nosotros no hemos hecho nada, preferimos no hacerlo y cuidar a la gente y a nosotros”, explicó.



En este sentido, también señaló que durante este fin de semana largo no se registró afluencia en el sector hotelero y restaurantero y agregó que la situación económica mejorará con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.



“Sigue sin haber afluencia, fue muy baja, no fue como un puente normal”, concluyó.