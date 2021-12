Previo a Navidad, ventas de carniceros y polleros de mercado Jáuregui no repuntan

Carniceros y polleros del mercado Jáuregui no han visto un repunte en sus ventas a pesar de estar en vísperas de la cena de navideña; esperan que el panorama mejore este jueves y viernes.“Hasta ahora ha estado muy tranquilo, speremos que hoy en el transcurso de la tarde y mañana que es el día más fuerte y el 24 mediodía, que son los días de más ventas”, dijo Pablo Trujillo, de la carnicería “Monterna”.El vendedor señaló que decidieron conservar los precios para tratar que los clientes adquieran mayor cantidad de alimento, aunque reconoció que, a diferencia de otros años, han limitado sus compras y tratan de llevar menos.“Sí subió el producto, pero debimos conservar el precio para evitar que baje la venta, son los mismos precios. Tenemos el lomo en 116 pesos el kilo, la pierna en cien, también tenemos chuleta cruda para asar en 106 pesos y la ahumada en 104 pesos”, señaló el carnicero.Además, explicó que cuentan con piernas, lomos, costillas enchiladas y al horno en 192 pesos, y relleno de pavo en 240 pesos por kilo.“Sí se ha visto que compran en menor cantidad, por ejemplo había clientes que llevaban 10 kilos, ahora se llevan siete, menos del normal que siempre se llevaban, clientes que nos dicen que van a llevar más poquito”.Por otro lado, en el área de expendio de pollo Petra Mejía comentó que las “ventas están calmadas, todavía no pintan buenas, pero esperemos que a última hora suban”La vendedora recordó que en el 2020, con el apogeo de la pandemia COVID-19, también experimentaron esta situación:“Desde que inició el año el pollo subió (de precio), pero ahorita ha permanecido al precio que lo hemos estado dando. Por ejemplo, si se llevan un pollito entero les va saliendo en 110 pesos o cien pesos, dependiendo también del peso, del tamaño, va variando. Otras personas llevan pechuga, otros prefieren la piernita o las alitas que ahorita están de moda”.La señora Mejía, vendedora en la pollería “Alexis”, mencionó que cuando los clientes acuden a los puestos algunos se limitan a comprar más cantidad debido al precio, pues su presupuesto no basta para adquirir todo lo de la cena de Navidad.“Ya ve cómo está la economía, dependiendo de cómo están nuestros bolsillos es como vamos a comprar (…) pero yo les hago una cordial invitación a que vengan al Mercado Jáuregui, todos estamos bien, y por acá los esperamos”, manifestó la expendedora de la pollería”.Por su parte, algunos compradores que transitaban por el mercado expresaron que, si bien han observado un leve aumento en el costo de las carnes, tratarán de comprar todo lo necesario para la noche del 24 de diciembre.“A lo mejor los precios están un poquitito más caros, pero no es mucha la diferencia, en general todo ha aumentado pero muy poquito, ha sido muy leve la diferencia”, comentó la cliente Adriana Ortega, agregando que más que limitar la cantidad de cosas a comprar, lo que hace es adquirirlas con tiempo.