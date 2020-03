Previo a posible desafuero, Diputado clama ayuda a los Yunes y la oposición

Ante el inminente juicio de procedencia con el que perdería el cargo, el diputado local independiente Erik Iván Aguilar López aseguró que “si cae” por decisión del pleno del Congreso, pasará lo mismo con la oposición en Veracruz.



“Si mañana caigo yo, es casi irremediable que la oposición de Veracruz caiga conmigo”, declaró en conferencia de prensa.



Por ello, clamó ayuda a los dirigentes de partidos de oposición del PAN, Joaquín Guzmán Avilés; del PRI, Marlon Ramírez Marín; de MC, Sergio Gil Rullán y del PRD, Jesús Alberto Vázquez Flores.



Incluso hizo lo mismo con los senadores veracruzanos de oposición, Dante Delgado Rannauro (MC); Julen Rementería del Puerto (PAN); Indira Rosales San Román (PAN); así como con el diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa.



También convocó al excandidato del PRI a la gubernatura, José Yunes Zorrilla; al exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares; al alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez y al también excandidato del PAN al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez.



Cabe recordar que este miércoles se realizará una sesión extraordinaria en la que el pleno definirá si procede o no su desafuero.



Sin aceptar preguntas de los medios de comunicación, justificó que la Fiscalía Especializada Anticorrupción busca procesarlo penalmente “por el simple hecho de atender el llamado de una familia que vivía un momento de dolor muy intenso y a la vez una gran injusticia”.



El legislador es señalado por la Fiscalía Especializada Anticorrupción de haber aprovechado su cargo para ordenar el traslado del cadáver de un familiar, pese a la negativa de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).



En ese sentido, dijo que las autoridades ministeriales mantenían el cuerpo de su familia a la intemperie, bajo el sol y la lluvia, por ello los ayudó.



“Hoy quiero hacer un atento, respetuoso pero enérgico llamado a la oposición de Veracruz, sobre todo a sus principales líderes, porque si se concreta la injusticia que están cometiendo en mi contra no será una derrota o una ilegalidad en contra mía, sino para todo Veracruz”.



“Lo que hoy está en juego y que mañana miércoles culminará con la votación en el pleno de este Congreso, no es si yo cometí o no una ilegalidad. Eso está muy claro en las carpetas que la FGE inició y con las pruebas que presenté en la audiencia, no hay forma de comprobar fehacientemente que yo cometiera un delito”, sostuvo.



Aguilar López también pidió a sus homólogos ajenos a MORENA a “oponerse y enfrentar o frenar lo que evidentemente no le conviene a México ni a Veracruz”.