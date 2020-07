Previo a que la releven, Magistrada consigue amparo que ordena freno al Congreso

La magistrada del Poder Judicial de Veracruz que está por concluir su período en el cargo, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, consiguió una suspensión provisional que ordena al Congreso del Estado no designar a su relevo hasta que se defina si es procedente su ratificación por 5 años.No obstante, este jueves, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) analizó y sometió al Pleno las 6 propuestas que remitió el gobernador Cuitláhuac García para designar a los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.Apenas el pasado 7 de julio, el Congreso avaló la determinación del Poder Judicial de no ratificar a la Magistrada Pérez Maldonado, así como a los magistrados Fernando Charleston Salinas, Edel Humberto Álvarez Peña y Víctor Manuel César Rincón, del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura.Además, la Legislatura declaró vacantes las magistraturas de Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo, a quienes se les impuso el retiro forzoso por haber cumplido 70 años.Sin embargo, la Magistrada se amparó en contra de la negativa del Poder Judicial y del Congreso para permitir su ratificación en el cargo por un periodo de 5 años.Pérez Maldonado también pidió continuar en el cargo y que no se cancelen o den de baja los seguros contratados por el Poder Judicial del Estado de Veracruz en su favor; así como para que se le provea el mínimo vital, aunque esto fue desechado.Al respecto, un Juez federal determinó que procede conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto que las autoridades responsables, de considerarlo necesario, continúen con el procedimiento respectivo para la designación de un nuevo Magistrado, en sustitución, sin que este sea electo.“Es decir, que las autoridades responsables se abstengan de dictar la resolución final correspondiente, así como de designar Magistrado y tomar la protesta de ley correspondiente”.Cabe señalar que, en un caso similar, el juzgado Decimoséptimo de Distrito amparó al magistrado Roberto Dorantes Romero a dejar insubsistente su jubilación y a reinstalarlo en el cargo de Magistrado, con el pago de las percepciones inherentes, lo que no se realizó por parte del Congreso.Por su parte, el magistrado Marco Antonio Lezama Moo señaló que el Juzgado Décimo Octavo de Distrito ordenó al Congreso restituirlo en el cargo, no obstante, el proceso para designar a quien ocupe su lugar en el Tribunal no se frenó por parte de Congreso.Este mismo día, el Congreso del Estado sesionó para avalar nuevos nombramientos para el Tribunal Superior de Justicia.Cabe mencionar que de sustituir a Lourdes Pérez Maldonado pese al recurso obtenido, los legisladores estarían cometiendo el delito de violación a la suspensión, contemplado por la Ley de Amparo, al haber surtido efectos desde ayer la suspensión provisional.