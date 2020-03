Previo a revocación de mandato, detienen a Síndica de Actopan, en Xalapa

La tarde de este miércoles, minutos antes de que el Congreso del Estado votara si la removía del cargo, la síndica del municipio de Actopan, Lucero Jazmín “N”, fue detenida presuntamente al salir de un banco en Plaza Crystal, en Xalapa.



Hasta el momento, se desconoce si su anticipada captura tuvo que ver con la misma razón por la que la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz pidió a los diputados revocar el mandato del alcalde de aquel municipio, Paulino Domínguez y de ella, lo que se consumó este mismo día.



Ambos, cabe destacar, fueron señalados por presuntos actos de corrupción.



De acuerdo con su equipo de trabajo, la funcionaria fue trasladada al Cuartel de San José, a donde se dirigía un abogado con notario para certificar el hecho.



No obstante, en comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública rechazó que la ahora exfuncionaria estuviera detenida en dicho lugar.



"Con base en la información que circula en redes sociales, sobre la presunta detención de una edil, luego de revisar nuestros registros de ingresos del Cuartel Heriberto Jara, no se encontraron datos relacionados con el nombre de Lucero Jazmín Palmeros Barradas", se informó.



No obstante, personal del lugar informó que la exfuncionaria fue trasladada‬ a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.



En el Cuartel de San José, según reportes, estaba la familia de la Exsíndica esperando conocer de su situación legal.



Mientras esto ocurría, se confirmó que el Congreso avaló desaforar al diputado Erik Iván Aguilar, quien se retiró presuroso del recinto legislativo mientras arribaba su suplente Carlos Jiménez, para asumir el cargo.