Previo al inicio de clases, lluvias dañan 7 planteles de Tequila

El alcalde Jesús Valencia Morales señaló que el Ayuntamiento que encabeza se encuentra a la espera que Protección Civil Estatal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dictaminen en el caso del muro de contención que está en la parte trasera de la parroquia del lugar para saber si tiene que intervenir el Gobierno Federal con una obra o puede hacerlo el Ayuntamiento.Mencionó que en el resto del municipio se siguen acumulando las afectaciones por las lluvias y por ejemplo en el camino que va del Chinene a Tuxpanguillo el pasado lunes tuvieron siete puntos con deslaves, además de que no había paso a la comunidad de Xalchocotla, por otro derrumbe y en el camino a Ocotempa también hubo otro derrumbe, aunque ya se retiró, pero hay dos o tres puntos que podrían volver a deslizarse.Recordó que al momento son ya siete escuelas las afectadas, una en el barrio de Zacatlamanca, una en la comunidad de Moxala y la más reciente en la escuela primaria Benito Juárez, en donde se afectó la barda perimetral y se analiza si el Ayuntamiento podría levantar un muro de contención, porque las clases están próximas y no se puede permitir que los niños vayan si hay riesgo.Mencionó que el lunes acudió a la Secretaría de Gobierno en Xalapa y les aseguraron que ya tienen conocimiento a través de las supervisiones escolares, pero también el Ayuntamiento realiza gestiones ante Espacios Educativos para que no se deje esto, porque en algunos casos se podrían solucionar las afectaciones con un muro o refuerzos y así no se deje pasar más tiempo y las lluvias agraven los problemas.En el caso de la telesecundaria Cuitláhuac de Moxala, mencionó que ahí sí se debe hacer reubicación y se tendrá que buscar otro terreno, aunque el problema es que se batalla con eso por la misma topografía.Mencionó que son más de 500 alumnos de las siete escuelas los que actualmente están en riesgo de no poder iniciar las clases si no se reparan a tiempo los planteles.