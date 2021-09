PRI buscará alianza legislativa con PAN y PRD en próximo Congreso local

La eventual diputada local priista, Anilú Ingram Vallines, afirmó que en el Congreso del Estado tratarán de conformar una alianza legislativa con los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), tal como se hizo en el Congreso de la Unión, luego de ir colegiados en los comicios federales del pasado 6 de junio.“No hay que adelantar vísperas; sin embargo, sí hay que manifestarse con otros aliados, tanto la Acción Nacional como del PRD, se continúan las pláticas, hay una excelente relación, hay grandes coincidencias”, aseveró.Apuntó que más adelante podría hablar “con mayor puntualidad sobre el tema (de la alianza legislativa) pero sin temor a equivocarme, somos grandes aliados, a nivel Federal se mantiene la alianza legislativa, se está construyendo en esta tesitura, entonces considero que en Veracruz también estaríamos haciendo lo propio”.Si bien dijo que hay que esperar que el órgano electoral termine los procesos de impugnación, lo cual ocurriría a finales de septiembre o a principios de octubre, Ingram Vallines apuntó que el siguiente paso será dar a conocer a los diputados del tricolor que integrarán la próxima Legislatura veracruzana.“Tenemos claro que los temas que sean de beneficio para los veracruzanos, estaremos proponiéndolos, acompañándolos, estaremos apoyándolos, como lo hemos hecho en otros momentos, en otras legislaturas (…) fuimos férreos defensores de distintos temas y también no quitamos el dedo del renglón en las cosas que no estábamos de acuerdo”, afirmó.Ingram Vallines, quien está a la espera de que el órgano electoral asigne las Diputaciones plurinominales, siendo una curul de ésas, para ella, añadió que buscarán actuar con madurez, con altura de miras, correspondiendo al reclamo legítimo de la ciudadanía, para que le vaya bien a Veracruz y a México.Sobre si el PRI apoyaría a tramitar amparos para que más menores de edad sean vacunados contra el COVID-19, tal como lo hace el PAN, mencionó que su partido se congratula de la iniciativa y la apoyará.“Apoyamos cada una de estas iniciativas donde finalmente lo que necesitamos es el mayor número de niñas y niños vacunados. Incluso en la Legislatura Federal en la integración del presupuesto federal, el PRI fue de los que presentó un plan de vacunación e incluso defendimos que en el presupuesto se etiquetara el recurso para las vacunas, cosa que MORENA no quiso hacer en su momento”, acusó.