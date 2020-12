PRI en Veracruz impulsará candidatos y candidatas con discapacidad

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsará candidaturas para discapacitados en el próximo proceso electoral 2020-2021, además de respetar la cuota de género y espacios para el movimiento LGBT, informó el dirigente estatal Marlon Ramírez Marín.



“Claro –que van a impulsar a candidatos con alguna discapacidad-, es parte de este taller, es parte de saber quién de los que está aquí”, afirmó el presidente en Veracruz del tricolor al finalizar el taller de formación política para secretarios de discapacidad, realizado este miércoles en la sala Jesús Reyes Heroles del instituto.



Asimismo, el líder estatal dejó en claro que el objetivo es contar con los mejores candidatos, por lo que se abrirán los espacios para quienes cumplan con las expectativas del partido sin importar sexo o si enfrentan algún tipo de discapacidad.



“Yo creo en la capacidad, yo creo que una condición económica, una ideología política, una orientación sexual, una capacidad o discapacidad no te hace mejor o peor que nadie, yo creo que el PRI lo que tiene que hacer es privilegiar de manera fundamental la capacidad y en ese sentido vamos a postular y hemos postulado durante toda la historia del partido a personas de la comunidad, pero no se entregan en función de estar o ser parte, se entregan en función de la capacidad y rentabilidad electoral”, detalló.



Dijo que fue el Revolucionario Institucional, así como los gobiernos emanados de esa fuerza política, quienes impulsaron el tema de la equidad, por lo que el mensaje está implícito en su estructura con el presidente varón y la secretaria una mujer o viceversa.



“Nosotros como partido, desde el origen hemos integrado en nuestros documentos básicos la participación de las mujeres, la participación de los jóvenes, impulsar las candidaturas de todo tipo de segmentos de la sociedad y en ese sentido estamos comprometidos con esa parte”, afirmó y reconoció que aún es necesario abrir los espacios para estos sectores, principalmente el de las mujeres.



“Como sociedad no hemos sido capaces de entender que tenemos que respetar sus derechos a las mujeres, soy un comprometido con el derecho a las mujeres, hemos suscrito el compromiso de impulsar y cumplir con la cuota de género que nos impone la legislación”, finalizó el dirigente priísta.