PRI ganará la elección a Gobernador en 2024: Adolfo Ramírez Arana

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no está muerto, sobrevive y va a ganar la elección a gobernador del 2024 en Veracruz, aseguró el secretario general de la Confederación Nacional de Obreros Populares (CNOP), Adolfo Ramírez Arana, al señalar que actualmente el PRI en Veracruz cuenta con una base de 900 mil votos.Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el líder de la CNOP, el representante priista adelantó que hay nombres, figuras y ya se iniciaron los trabajos con la estructura territorial, para participar con un candidato ganador, ya sea en alianza o incluso, solos.“El PRI está fuerte, vigente y vamos a ganar en el 2024, trabajamos todos los días para eso, la alianza se ve fuerte, pero el PRI trabaja para ganar con alianza o sin alianza”, expresó.Lo ideal, expuso, sería ir en alianza y se está trabajando desde ahora, puesto que con ello se podría asegurar el triunfo con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) o incluso hasta con Movimiento Ciudadano (MC).“Tenemos que ir unidos porque sabemos que en Veracruz las cosas no van bien, cada vez hay más pobreza y si queremos sacar adelante a Veracruz, tenemos que ir juntos todos, partidos políticos y sociedad civil, presentando una buena propuesta”, refirió.En este sentido, añadió que a nivel nacional el PRI tiene una preferencia electoral de 18 por ciento al igual que el PAN, más un 4 por ciento del PRD, por lo que en la entidad veracruzana también se unirían esfuerzos.“Y si MC quiere ofrecerle algo más a la ciudadanía, una verdadera opción de triunfo, tendría que unirse con nosotros”, asentó Ramírez Arana.Al cuestionarle si se tienen que unir tres o más partidos para intentar ganarle a MORENA en las próximas elecciones, respondió que también se preparan para ir solos y ser competitivos, pero en alianza la victoria sería más fácil.Y es que sostuvo que el mejor apoyo para ganarle a MORENA es el propio MORENA, ya que está haciendo el mayor trabajo para la alianza con sus malos gobiernos, esto al considerar que donde gobiernan los morenistas, hay malas decisiones.“Si ganaron esta elección con un millón 800 mil votos, ahora no tienen ni la mitad, estoy seguro de ello, porque la gente está decepcionada”, aseguró al agregar que el PRI mantiene de 900 a 1 millón de votos en este momento y sostuvo que en la elección de 2018 participaron con circunstancias muy diferentes y difíciles, de manera que, augura que en la siguiente elección tendrán un mejor resultado.De ahí que el secretario de la CNOP consideró que de este momento al 2024, lograrán ganar más electores.Al cuestionarle sobre las acciones cometidas durante los 70 años ininterrumpidos que permanecieron en el poder y lo cual los mantiene en la peor etapa que ha tenido el PRI en toda su historia, aceptó que se cometieron graves errores.“Nos volvimos una máquina de ganar elecciones, tuvimos carros completos que nadie más ha logrado con 168 alcaldías (…), y es verdad, tuvimos malos gobiernos que han arrastrado a una mala opinión del partido, eso es evidente, pero el militante de a pie continúa firme y el PRI es el único que mantiene una estructura sólida en todo el estado”, asentó al agregar que los priistas aprenden de sus errores, reconocen que se han equivocado en algunas ocasiones al postular candidatos, pero trabajan en ello para que no vuelva a suceder.Admitió que todos estos errores, cobraron la factura al primer partido nacional en el país, mismo que cumplirá 94 años en este 2023, por lo que recuperar la confianza del electorado es considerado un gran reto.Esto, porque, además, el PRI fue el instituto que más electores e incluso figuras políticas perdió en las últimas elecciones y migraron hacia MORENA, aunque a decir del líder de la CNOP, otros más han sido perseguidos política o judicialmente por el Gobierno.A pesar de ello, Adolfo Ramírez considera que se deben abrir las puertas del partido para los que se fueron, “bienvenidos, pero fórmense, soy partidario de que no regresen a ocupar cuandidaturas, que hagan talacha, debemos tener las puertas abiertas y tenemos que buscarlos; hoy el PRI también tiene que buscar a gente de la sociedad civil, reconciliarnos con quien se fue afectado, hacer el trabajo al interior para motivar a los militantes”.De igual modo, reconoció que su partido fue el más afectado por MORENA y el que más merma tuvo, porque era el de mayor militancia, mejores cuadros y por tanto la competencia directa.“Pero aquí seguimos los buenos priistas, los que queremos que le vaya bien al Estado de Veracruz, a nuestro país; y nos estamos preparando para ofrecer buenas propuestas y buenos gobernantes; somos el partido con más experiencia, con capacidad, con mejores principios y hoy los tenemos que ejercer uno a uno, tal cual, no les vamos a fallar”, prometió a los veracruzanos.Firmemente el también ex diputado local, enfatizó que el PRI va creciendo y creciendo bien, se están preparando para llegar fuertes al 2024, tanto, como para llegar a tener un gobernador priista, volver a ganar diputaciones locales y para que en el 2025 sean competitivos y logren recuperar un buen número de municipios.“Hoy hay un partido trabajando, con estructura, echado hacia adelante, con presencia en todo el estado y estamos listos para enfrentar las próximas elecciones, lo sabemos hacer, en el PRI no paramos, siempre estamos en contacto con la ciudadanía, nos estamos preparando, tratando de hacer política, política de la buena”, concluyó Adolfo Ramírez Arana.