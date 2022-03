PRI lleva a CNDH quejas contra autoridades de Veracruz

La diputada local del PRI, Anilú Ingram Vallines, expuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, los presuntos casos de acoso contra trabajadores de la Secretaría de Gobierno de Veracruz.Además, en una reunión con la titular del órgano nacional, presentó una queja en contra del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, a quien denunció en Veracruz ante diversas instancias por violencia política de géneroDe acuerdo con la legisladora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Anilú Ingram Vallines, en ambos casos no se debe tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres en la entidadY es que el pasado 7 de diciembre, durante su comparecencia ante el Congreso, Ramos Alor criticó a diputados por cuestionar a la dependencia a su cargo cuando ni siquiera recorren sus Distritos, señalando que hay legisladores “totalmente palacio” y “antes muerta que sencilla”.“Veracruz y el país ya está cansado de conocer la historia de diputadas y diputados que nunca hacen esta práctica democrática y que son ‘totalmente palacios y antes muertas que sencillas’ porque nunca han estado cerca del pueblo.“Qué representan esas diputadas, me pregunto yo”, señaló Ramos Alor, lo que fue considerado como un insulto a Ingram Vallines, quien había cuestionado la labor de la dependencia en asuntos como la atención a la pandemia de COVID-19.“Como diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, pero sobre todo como mujer, no puedo entender cómo en un estado, como Veracruz, que es segundo lugar nacional en feminicidios, que tiene un cúmulo de niñas y jóvenes desaparecidas, se puede tolerar que la violencia de género provenga de las propias instituciones”, dijo la legisladora tras su reunión con Piedra Ibarra.Igualmente, apuntó que entregó la misma ficha informativa que el año pasado les dio a los titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía, respecto a las denuncias de trabajadoras de la SEGOB quienes acusan haber sufrido casos de acoso sexual y laboral al interior de la dependencia al mando de Eric Cisneros Burgos.Cabe señalar que en los últimos meses la CNDH ha emitido recomendaciones dirigidas al gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado por diversas violaciones a los Derechos Humanos.La última fue la recomendación 59/2022 señalando a la Fiscalía por la detención arbitraria de José Manuel “N”, exsecretario técnico del Senado de la República, al momento que transitaba con su familia, incluyendo a su hija menor con autismo, por la carretera Cosamaloapan-Tuxtepec.El resolutivo que fue criticado por Cisneros Burgos, afirmando que algunos políticos buscan presionar al gobierno estatal de distintos frentes y que “sería grave” que el órgano nacional se prese a ser usado para el golpeteo político.Previamente, la CNDH emitió la recomendación 146/2021 relativa a la detención arbitraria, retención ilegal e imputación indebida de 6 jóvenes en Xalapa por el delito de ultrajes a la autoridad.Además, la Comisión Nacional emitió la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos 51 VG/2022, que señala tortura y violencia sexual de ministeriales de la Fiscalía General del Estado y la vulneración de la seguridad jurídica de July “N”, quien se encuentra recluida en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, acusada de participar en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, en 2020.