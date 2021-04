PRI-PAN-PRD no logran acuerdo y van por Alcaldía de Xalapa con candidatos propios

El municipio de Xalapa queda fuera de la alianza “Veracruz va”, integrada por PAN-PRI-PRD, definieron los institutos políticos al no lograr acuerdo para participar en coalición en esta demarcación.



La noche de ayer miércoles, los partidos hicieron los últimos cambios al convenio de coalición, logrando ingresar algunos municipios para las alcaldías.



Es así, que con 34 municipios para cada instituto político, queda integrada la alianza Veracruz Va en 102 ayuntamientos.



Sin embargo, Xalapa no logró consolidarse, por lo que PAN, PRI y PRD presentarán a su propio candidato.



Cabe mencionar que el candidato priista, David Velasco Chedraui, habría hecho pública su manifestación de no participar en el proceso, por prever que no se concretaría acuerdo aliancista en Xalapa, ni que quedó confirmado la madrugada de este jueves.



Los institutos políticos presentarán los ajustes al convenio de coalición este mismo día, ya que el plazo para entregar los cambios en el Organismo Público Local Electoral (OPLE), vence a las 23:59 horas de este 1° de abril.



Información completa más tarde...