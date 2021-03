El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, expresó que será respetuoso de la decisión del PAN, PRI y PRD, quienes informaron que no firmarán el Acuerdo por la Democracia.



“Están en su derecho de decir que no”, dijo durante conferencia de prensa al agregar la importancia de que la sociedad observe la voluntad que tienen.



“Y que si su voluntad es que no, que no pretendan engañar esos partidos de que nosotros somos represores”, asentó.



Información completa más tarde...