PRI, PAN y PRD exigen anular elección en Mendoza

Luego de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinara que se ejerció violencia política de género en contra de la excandidata PAN-PRI-PRD a la Alcaldía de Camerino Z. Mendoza, Ingrid Romero; representantes de estos partidos exigieron al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que anule la elección en ese municipio.En conferencia de prensa, Mirian Lagunes Marín, Yolanda Lagunas López y Ethel González López, afirmaron que con esta confirmación de violencia política, aunando a que la diferencia entre ella y el hasta ahora edil electo, Héctor Rodríguez Cortés, de la coalición MORENA-PVEM-PT es menor al 5 por ciento, se colman los supuestos estipulados en la Ley para que convoque a comicios extraordinarios."El TEPJF determinó en días pasados revocar la sentencia del TEV por no haber tomado la violencia política de género que vivió nuestra compañera, además del gasto excesivo en campaña del candidato de MORENA-PVEM-PT, y los actos anticipados que realizó, con estas agravantes y la diferencia entre ambos candidatos es menor al 5 % (4.2 %),es importantísimo que el TEV anule las elecciones y llame a nuevos comicios", señaló Lagunes Marín.La perredista reiteró que es importante contar con sentencias que afirmen que en Veracruz hay cero tolerancia a la violencia política de género. "No queremos que estoy siga ocurriendo, sino que se siente un precedentes, ya sucedió en el Estado de Guerrero y nos gustaría que se revisara a fondo, pero sobre todo que se juzgue con perspectiva de género".Acompañada de sus homologas del blanquiazul y el tricolor, explicó que para acreditar que la excontendiente fue violentada, los magistrados regionales confirmaron que distribuyeron panfletos que la denigraban y demeritaban su capacidad para gobernar."Ella tiene una carpeta de investigación bien completa, donde está bien documentado y notariado que se entregaron panfletos y periódicos en donde por motivos de género se le insultaba, se me degradaba y aparte se le quitaba capacidad. De nuevo esta historia de que las mujeres no pueden gobernar, siempre hay una mente detrás de las mujeres, que es un títere y le restan autoridad por ser una candidata joven", precisó.Si bien dijo que no puede atribuir esta conducta al candidato morenista o alguien más de esta alianza, Miriam Lagunes refrendó una vez más que los juzgadores deben implementar la perspectiva de género en la resolución de sus asuntos, para acabar con la violencia contra las mujeres."Hace falta implementar la perspectiva de género, todavía tenemos jueces y juezas que no juzgan con perspectiva de género, que no ven precisamente está diferencia entre ejercer violencia hacia una mujer y cómo el impacto es mayor cuando así sucede", enfatizó.