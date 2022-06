PRI, PAN y PRD sólo se dedican a estorbar y bloquear al Gobierno: AMLO

Ante el amago de la oposición de no aprobar su iniciativa de reforma electoral y que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le sorprende porque PRI, PAN y PRD no proponen nada, sólo se dedican a estorbar y a bloquear a su gobierno.“Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando. No proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba. Pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, consultores, especialistas”.En conferencia de prensa, en las instalaciones del 98 Batallón de Infantería, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que es “sorprendente” que después de los resultados de las pasadas elecciones se pensaría que habría en la oposición una revisión, un análisis, autocritica, que se va a rectificar pero no, es más de lo mismo.Señaló que no es una nueva estrategia y eso no les ayuda “pero está para decirles: síganle, ahí la llevan, que sigan su camino”.El Presidente López Obrador criticó que no respalden su iniciativa de reforma electoral porque quieren seguir con los fraudes, porque si siguen teniendo consejeros electorales antidemócraticos pueden llevar a cabo fraudes y burlarse de la voluntad del pueblo.“En el caso de no aprobar que la Guardia Nacional pase a la Defensa, ¿qué es lo que quieren, que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como García Luna? Eso es lo que buscan. Que regrese a ser manejada desde Gobernación sin profesionalismo, disciplina, honestidad y sin lealtad al pueblo”.Recordó que las cosas ya cambiaron porque es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide y lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones.