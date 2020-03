PRI-PVEM, sin “ocupación o preocupación” por desafuero de Diputado

La coordinadora de la fracción PRI-PVEM en el Congreso del Estado, Erika Ayala Ríos, negó que los miembros de la oposición deban preocuparse por el inminente desafuero del legislador local independiente, Erik Iván Aguilar López.



Esto pese a la advertencia que lanzó el diputado previo a la sesión extraordinaria de este miércoles, en la que se definirá si es o no desaforado por “robarse un cadáver”.



“Todos los que trabajemos y nos apeguemos a Derecho no tenemos por qué tener ninguna ocupación o preocupación al respecto”, replicó la priísta.



La priísta consideró que la oposición al Gobierno morenista no puede aprovechar cargos públicos para incurrir en una ilegalidad.



“No por ser diputados estamos exentos de que la Ley se aplique en el caso de nosotros; creo que esto es importante, nadie debe de temer mientras no cometa ningún acto ilegal”.



Refirió que la fracción mixta PRI-PVEM sostendrá una reunión previa al inicio de la sesión extraordinaria de este miércoles para definir el sentido de su voto, tanto en el juicio de procedencia del legislador, como la revocación de mandato del Alcalde y la Síndica de Actopan.



“En mi caso, soy parte de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y en ese sentido, firmé el dictamen a favor (del desafuero y la revocación de mandato), al considerar que hay elementos suficientes”.



“La Comisión Instructora pudo determinar y dar sus argumentos, remitiendo la semana pasada el dictamen por el que tendremos la sesión el día de mañana”, explicó Ayala Ríos.