PRI quiere foro con especialistas para reformar sobre ultrajes

El diputado local Marlon Ramírez Marín indicó que la postura de la bancada del PRI en el Congreso del Estado es que se haga una reforma integral a todo el capítulo del Código Penal donde se encuentran los delitos contra la autoridad y no sólo al delito de ultrajes, como lo propuso en su iniciativa el gobernador Cuitláhuac García Jiménez por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)."Nosotros creemos que debemos hacer una reforma integral, no solamente al delito de ultrajes, sino de todo el capítulo, porque por un lado me parece excesiva la forma en que se ha venido aplicando el delito de ultrajes a la autoridad porque claramente como se señaló hay una gran cantidad de personas que pareciera que están ilegalmente privadas de su libertad", comentó.El legislador tricolor reconoció que también hay que abundar sobre este delito para proteger a los elementos policiacos ante las agresiones que sufren en el cumplimiento de su deber, porque tampoco se les debe desproveer del aparato coercitivo para actuar contra los delincuentes.Ramírez Marín calificó como desafortunadas las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en torno a la creación del Movimiento por la Justicia, porque a su juicio está dejando en claro que tanto las autoridades federales como estatales están procesando a presuntos miembros de la delincuencia organizada por delitos que se supone no son los que cometieron."Esto es un llamado de atención de parte del Gobernador y debería ser un llamado en general de la sociedad a quienes se encargan de procurar la justicia para que integren debidamente las carpetas y realicen adecuadamente las investigaciones", consideró.Por ello, reiteró que es necesaria la revisión integral de todo el capítulo del Código Penal, porque si sólo se revisa una parte, la determinación que se tome quedaría trunca."Entonces nosotros lo que buscamos es poder hacer una revisión total y ahí yo no descartaría hacer una convocatoria a las barras y colegios de abogados y foros de profesionistas porque es en el Congreso del Estado donde se tiene que discutir este tipo de circunstancias", mencionó.El integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura Local dijo que se debería hacer una especie de "parlamento abierto" como lo hace la Cámara de Diputados federal con la Reforma Eléctrica, de allí que refrendó que se deben "abrir las puertas" del Congreso del Estado para todos los profesionales."Además que hay una parte que no estamos observando, si bien es cierto que hay que modificar esto porque hay víctimas de este delito y así se ha venido recalcando, también hay que decir que muchos profesionales del Derecho están viendo imposibilitado su desempeño jurídico porque de manera natural, los jueces están recurriendo e invocando la prisión preventiva por un año y se está dejando en un segundo plano el ejercicio del Derecho", criticó.Marlon Ramírez Marín consideró que no se deben hacer las cosas "al vapor y a las carreras", aunque se sepa que hay personas en prisión de manera ilegal, a quien es primordial atender y se cuenta con elementos para hacerlo."Pero a mí me parece que es correcta la apreciación de que si se legisla al vapor, creamos un remiendo mal hecho", externó al exhortar a su homólogos morenistas a discutir este tema rápidamente y evitar dejar la propuesta de derogación de este ilícito "en la congeladora"."Yo llamaría a que haya prudencia y actuemos de manera republicana y coherente porque lo que va a pasar después es que si no se procesa jurídicamente, habrá una segunda recomendación de la CNDH para el Ejecutivo y para el Congreso. Entonces, me parece que no tenemos por qué crear una crisis institucional donde no la debe haber", enfatizó.