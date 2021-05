Priístas de Mendoza no conocen a militantes que se fueron con MORENA

Integrantes del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Mendoza descalificaron a los presuntos priistas que se adhirieron a la campaña del candidato de MORENA, Héctor Reyes Cortés, pues señalaron que se trata de personas que no estaban activas e incluso una no tiene el cargo con el que se presentó.



Gustavo Reyes Cisneros, presidente del CDM, indicó que cuenta con 25 años de militancia ininterrumpida dentro del PRI y conoce de vista a la persona que se presentó como militante con nueve años de trabajo, pues no forma parte del comité, no ha participado en la estructura ni tampoco tiene ningún cargo.



Recordó que vio que otro ciudadano usó el nombre de su padre, que sí fue un reconocido priista, y que dijo ser secretario de Acción Indígena del comité, cuando se puede constatar que esa representación que dijo tener no existe.



Mencionó que lamenta que el ex regidor Adrián Ramírez, a quien considera su amigo, se haya ido del partido, pues lo considera una equivocación, pero, así como él se fue, al PRI ha llegado más gente que lo que está fortaleciendo.



Acompañado por los integrantes del CDM, destacó que “esta es la familia priista que ha trabajado para levantar nuestro partido”.



Señaló que los integrantes del comité tienen el objetivo de trabajar en pro de Mendoza y están sumados al proyecto de Ingrid Romero.



Aseguró que la gente que está ahí lo hace por convicción y es roja de corazón, mientras que los que se van a otro partido sólo estaban disfrazados.



Agregó que la gente que otro partido presume que está “jalando” está ahí por interés, “porque a lo j les hace falta un centavo en sus bolsas”.