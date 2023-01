Priístas Pepe Yunes o Juan Manuel Diez pueden contender por Gubernatura, dice Julen

El senador Julen Rementería del Puerto dijo que la alianza entre el PRI-PAN-PRD en Veracruz sí va prosperar y va a sacar a MORENA del Gobierno, además aseveró que apoyaría a Francisco Yunes Zorrilla y Juan Manuel Diez como fórmula si es que estos decidieran encabezarla.En rueda de prensa en Orizaba, comentó que está cien por ciento seguro que la alianza ganará.“(La coalición) es prácticamente un hecho, no se ha firmado porque no es tiempo de firmarla, pero yo te podría decir que si estuviéramos ya, estaríamos muy cerca de firmarla, la buena noticia es que ya se dio para el Estado de México y Coahuila y eso hace que vayamos a ganar los dos estados en 2023 y pone en ruta el país para el 2024 y desde luego para el Estado de Veracruz”.Añadió que cualquier candidato que se decida tendrá las posibilidades de ganar, en este sentido se le preguntó si podría ser el aspirante el alcalde Orizaba, a lo que indicó que sí, pues ha hecho buen trabajo y tiene mejor consistencia en su historia.“...Que lo que pueden tener los candidatos de allá (MORENA) que no saben ni siquiera invertir bien o hacer proyectos, se les inundan sus obras como la refinería, pues al final de cuentas no hay posibilidad”.Asimismo, recalcó que lo más importante es que Veracruz gane y el candidato definido no tenga la reputación dañada.“La Alianza necesita de todos los que puedan, ser bien recibidos por la ciudadanía y Diez Francos es un buen funcionario que ha hecho muy bien las cosas y algo bueno debe estar haciendo que por tercera ocasión es alcalde”.Aunque enfatizó que hay otras opciones de personas comprometidas con hacer las cosas bien y cambiarle el rumbo a Veracruz.“Lo digo con absoluta convicción de que el 2024 gana la alianza en Veracruz y en el país estoy convencido. Aquí en Veracruz tenemos una desgracia que empezó en 2018 y que la gente dice: ya no quiero más de eso”.Y es que de acuerdo al Senador, en México y Veracruz la seguridad va en franco deterioro, al grado de ser referente en casos de violencia y secuestros.Cómo nunca antes dijo, en respuesta a los cuestionamientos, se viven situaciones de inseguridad que si se comparan con el pasado, en la actualidad se han rebasado por mucho."Que les digo, en la zona tanto en Córdoba como en Orizaba hay situaciones que tienen que decirse y se lamentan los temas de seguridad, porque no hay una estrategia Estatal consolidada para el tema.“Estuvo por aquí el Secretario de Gobernación federal y nos preguntaban qué se espera de esta visita y dije: que procuren cambios para bien en nuestro Estado, ojalá haya tenido la oportunidad de platicar con el gobernador y decirle que las cosas no están bien", señaló.Aconsejó que debe existir una vinculación para que Veracruz tenga posibilidades de desarrollo, porque hoy francamente no se ve, ya se hable en seguridad, educación y salud, no hay anuncios importantes."Insisto que se han ido agravando como nunca en el país y en Veracruz hemos tenido los índices de violencia tan altos. Son cosas que no se pueden ocultar y hay que revisar.“Si no aceptamos esta realidad, entonces estamos mal. Y si se ha dicho lo contrario, es una declaración para salir del paso porque por supuesto que no hay resultados", lamentó.El Senador por Veracruz, señaló que si aún y con ello insisten en decir lo contrario, que nos muestre los índices para comparar, pero eso no ocurre, pues cualquier índice que se vea del pasado, contrastado con el de ahora, indicaría que en este rubro la seguridad va en franco deterioro.