Prima de AMLO deplora altas tarifas eléctricas en Veracruz; “no está bien”

María Isabel Obrador, prima del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que no está bien que Veracruz, como principal productor de energía del país gracias a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, no tenga el beneficio de Tabasco, quien hace dos años recibió una recategorización de sus tarifas eléctricas.En conferencia de prensa, expuso que para mejorar esa situación es que el titular del Ejecutivo federal está impulsando una reforma para recuperar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)."Yo considero que no está bien, por eso Andrés Manuel está trabajando en lo que es la CFE para que bajen las tarifas", manifestó ante los reporteros luego de señalar que su primo está "trabajando bien".Además, dijo desconocer de los supuestos beneficios que han recibido familiares de López Obrador, desde que asumió el poder el 1° de diciembre de 2018."Yo no sabría de los beneficios, de los beneficios de la familia, yo no sé, la verdad. Yo hasta ahí no sé. Yo me dedico a trabajar y a ayudarlo también y apoyarlo ahorita que está en el Gobierno", añadió María Isabel López.Dijo desconocer si se reunirá con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ya que explicó que acudió a Xalapa por turismo, aprovechando las festividades de Día de Muertos y el Mandatario no sabía de su visita a la Capital."No sabría decirle (si García Jiménez está haciendo bien su trabajo) pero Andrés Manuel lo estima mucho", precisó la doctora tabasqueña.