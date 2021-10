Primaria “15 de Septiembre”, en Tepetlán, no ha iniciado ciclo escolar

Buenas tardes.En primer lugar, agradezco a este medio que permite a la ciudadanía poder dar su punto de vista, opinar y en su caso manifestar su inconformidad.Hoy me gustaría a través de este medio de comunicación, hacer un llamado a la SEV, respecto a lo que acontece en la escuela primaria de nombre “15 de Septiembre” de la colonia Cuauhtémoc, municipio de Tepetlán, resulta que en dicha escuela no han iniciado ciclo escolar, siempre justificándose los docentes con lo de la pandemia y últimamente con la excusa de que en estas fechas están llevando a cabo el levantamiento de la barda perimetral de la escuela. Hasta esta fecha los docentes no han mandado actividades por ningún medio electrónico, en copias, etcétera, mucho menos presencial.Esto ha propiciado un rezago enorme en los alumnos de esa escuela, toda vez que niños de varios grados no saben leer o realizar alguna de las operaciones matemáticas, se entiende que muchos podrían decir que los padres y madres de familia tienen la responsabilidad y obligación de poner a estudiar a los hijos, y es correcto hasta cierto grado, sin embargo, es pertinente aclarar que en estos casos es una corresponsabilidad entre los padres y los profesores, siendo estos unos omisos.Actualmente en la colonia Cuauhtémoc, en el salón social empezaron a impartirse clases del nivel educativo de secundaria, lo cual es una gran ayuda para los alumnos de ese grado que ya no tendrán que trasladarse hasta Totoyac, siendo este un gran ejemplo para los docentes de la escuela primaria “15 de Deptiembre”, quienes ya cuentan con instalaciones propias para impartir clases.El rezago escolar de los alumnos de dicha escuela primaria, también se debe a que incluso antes de la llegada de la pandemia (COVID-19), los docentes no acudían todos los días a impartir sus clases, lo que ocasionó que los alumnos no tuvieran un avance constante en sus estudios, lo cual empeoró con la llegada de la pandemia (COVID-19) con la suspensión de las clases.Es aquí donde, sería bueno que la SEV intervenga para que los maestros de la escuela primaria “15 de septiembre”, empiecen a dar clases a los alumnos y así evitar la deserción escolar, porque al encontrarse la escuela en una zona rural, es muy fácil que los niños al no tener motivación de continuar con sus estudios, se dediquen de lleno a labores de campo, dejando a un lado sus estudios, se entiende que los niños ayudan a sus padres en esas labores, pero al no tener escuela a dónde acudir a estudiar, esta ayuda se volvería un trabajo diario impidiendo superarse académicamente.Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas, le saludo.AtentamenteNombre (…)Tel (…)