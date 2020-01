Primaria de Papantla carece de docente de 4° grado; padres exigen solución a SEV

Debido a que no cuentan con docente para el grupo de cuarto grado, padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, de la colonia Benito Juárez, se manifestaron por la falta de apoyo de la SEV.



Los inconformes habían establecido diálogo con autoridades educativas pero debido a que nunca les resolvieron, decidieron protestar y amenazan con tomar las instalaciones.



De acuerdo con la presidenta del grupo de cuarto “A”, Macedonia Atzin Santes, los alumnos están recibiendo sus clases por la directora, pero debido a que tiene que realizar labores administrativas no puede estar al cien por ciento con los estudiantes, por lo cual presentan un retraso académico, debido a que desde el mes de septiembre del año pasado no tienen maestro de base.



Indicó que buscan una solución desde Xalapa, son 22 alumnos los cuáles se encuentran afectados, esperan la intervención de la Delegación Regional de la SEV en la ciudad de Poza Rica a cargo de su nueva titular Melisa Hernández Pérez, para que les dé una solución.



Los quejosos colocaron unas cartulinas afuera de la escuela, donde expresan "sino hay solución inmediata tomaremos la escuela", "basta de tanta burocracia, la educación es primordial", "desde septiembre no hay maestro", entre otras más donde manifiestan la falta de docente para el grupo de cuarto A.