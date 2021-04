Primaria ya recibió “kit” de limpieza de regreso a clases pero carece de agua y electricidad

A la escuela primaria "Heriberto Jara Corona" ya le fue entregado su kit de limpieza como parte del programa "Retorno seguro a clases presenciales"; sin embargo, no pueden iniciar a prepararse porque las instalaciones no cuentan con agua ni luz.



Este plantel, ubicado en la calle Echeven, en pleno centro del puerto de Veracruz, fue atracado en 5 ocasiones durante la pandemia, 2 veces en días consecutivos en los cuales se llevaron desde equipo de cómputo hasta cables de cobre, la bomba de agua y las pastillas de energía eléctrica, dijo la directora Sara Ortiz Delgadillo.



"Nos dieron el kit de limpieza, tenemos que compartirlo con (el turno de) la tarde. Nos están apoyando con gel, termómetro, la bomba para (desinfectar) la escuela. Pero para iniciar la limpieza primero necesito el agua, la bomba y la tubería", expuso.



Además del hurto de los objetos de valor de la escuela, hubo vandalismo en cada una de las veces que ingresaron, rompieron las puertas, los muebles y ventanas.



"Nos hace falta la luz, el agua, la tubería de cobre de los climas. Se llevaron un kit de iPad que no nos dio tiempo de sacarla, fue de los primeros atracos que hubo a la escuela".



Mencionó que la Delegación de la Secretaría de Educación en Veracruz no les ha precisado de qué forma podrán reincorporarse a las actividades presenciales. No obstante, saben que no será fácil porque se apoyan principalmente de la aportación de los padres y dadas las condiciones económicas, no se puede pedir más ayuda.



La promesa de ayuda por parte de las autoridades fue de restablecer el servicio de energía, para ello se debe reponer el sistema de cableado.



"Considerando la situación y la parte económica no podemos (exigir que) los papás vengan y apoyen porque la escuela necesita. Nos pidieron (en la SEV) una serie de documentos entre ellos el mapa de cómo estaba la instalación eléctrica con la esperanza de que nos pudieran apoyar con la instalación que es lo más caro, los climas son una necesidad porque hace mucho calor y permiten el aprendizaje de los niños pero no es una necesidad básica como el agua y la luz".



Este plantel tiene 5 de los casi 40 robos contabilizados por la SEV durante la pandemia en la zona de Veracruz.