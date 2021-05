Primer Banco de Mujeres en Xalapa, plantea Eduardo Carreón, candidato de FXM

El candidato a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Fuerza por México, Eduardo Carreón Muñoz, se comprometió a conseguir 50 millones de pesos, a través de fondos internaciones, para generar “un fondo semilla” y crear el primer Banco de Mujeres en la Capital veracruzana.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, apuntó que con ello y de lograr el triunfo el 6 de junio, durante su administración se generarían entre de 3 mil y 3 mil 500 empresas “sin tocar un sólo peso del municipio”.



“Será un fondo financiado por recursos internacionales”, reiteró al apuntar que otra de sus iniciativas es la creación de una ciudad industrial en la zona de El Castillo que conecte con la Central de Abastos, a fin de que la Capital veracruzana crezca de la misma manera que las vecinas en Puebla o Tlaxcala.



Modernización de la Capital



En cuanto a la movilidad, planteó un plan estratégico sostenible compuesto por “un colegio” entre expertos y ciudadanía que sea soberano y en el que no intervenga la decisión del Alcalde, sino de la colectividad.



“Quiero poner las bases para que en el 2030 Xalapa sea una ciudad sostenible, le estamos apostando a su economía circular, economía social, estamos apostándole a la modernización y digitalización de todos los procesos, desde los semáforos, aplicaciones móviles que impulsan el turismo, todo lo que estoy diciendo es viable y no requiere de gran presupuesto”, aseveró.



Hizo su promesa para lograr con los concesionarios del servicio de transporte público, la renovación de las unidades por unas más “friendly” con el medio ambiente, además de resolver el problema de contaminación auditiva, sobre todo en el Centro Histórico.



Su estrategia de seguridad, comentó, estará basada en la “inteligencia policial”, en la que no se necesiten más elementos sino mejor capacitados y con características específicas.



“Quiero transformar la Dirección de Limpia Pública de Xalapa en una empresa sostenible del municipio, donde primero garantizamos los derechos de los trabajadores de Limpia Pública y segundo, empezamos a generar una estructura como las grandes ciudades del mundo, que la basura representa economía, la basura representa modernidad y desarrollo, no solamente un desecho”, añadió.



En torno al suministro del servicio de agua, añadió que los capitalinos pasan días sin agua, en un periodo que por la contingencia sanitaria del COVID-19 se le pide a las personas lavarse las manos constantemente.



Acusó que la escasez deriva de las “alianzas con los vendedores de agua través de las pipas”, lo que hace que sea conveniente esta situación, “porque obligas a la gente a cooperarse entre ellos para poder consumir el agua que se vende de manera privada”.



De allí que afirmara que, “estamos hablando de un proceso de privatización de agua que si bien pudiera funcionar para el tema municipal, entonces que se haga de manera estratégica y no mañosamente para forzar a obligar a la gente a comprar el agua por fuera”.



El candidato de Fuerza por México también señaló que se requiere de un plan estratégico para que el suministro sea sostenible, ahondando que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) deja 700 millones de pesos de ingresos.



“Entonces sí está generando un recurso porque no puedes hacerlo sostenible, los grandes ciudades del mundo, hoy Orizaba en Veracruz y varias ciudades importantes que ustedes conocen como Querétaro, todos sus problemas se resuelven de manera sostenible”, ejemplificó.



El ex rector de la Universidad Politécnica de Huatusco reiteró que Xalapa tiene todo para empezar una modernización desde el centro hacia la periferia, considerando la zona metropolitana que la incluye con otros ocho municipios que la rodean.



“Empezar con todos los procesos de digitalización desde los semáforos, desde los parques desde los puntos estratégicos de Xalapa, donde podamos empezar a mover, a mover a salvar a través de aplicaciones (…) modernizar Xalapa requiere de digitalizar los procesos de generar acceso al internet a todas de todos los xalapeños”, refirió.



Devolverle la paz a Xalapa



El académico y escritor dijo que el FXM lo sorprendió con ofrecerle la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, asegurando que aceptó el reto de poder darle a los capitalinos una opción real para las elecciones del 6 de junio.



Reveló que tras la desaparición del Partido Nueva Alianza (PANAL), del que fue dirigente estatal, había decidió alejarse de la política; sin embargo, al conocer la plataforma y los ideales de FXM, se decantó por esa opción para abanderar su proyecto político.



“Estoy muy contento de la respuesta que la ciudadanía xalapeña tiene a este proyecto”, afirmó al reiterar que no estaba en sus planes la postulación pero su objetivo ahora es “devolverle la paz a Xalapa con disciplina”.



Desde su punto de vista, la ciudad no necesita un buen académico, un buen administrador o un buen político, sino “la mezcla de un poquito de todo, porque es una ciudad con características específicas”.



Al referirse a sus contendientes, dos de los cuales ya fueron alcaldes, comentó que la ciudadanía debe observar si la plataforma que llevaron en su momento, cuando ocuparon otros cargos, sirvió de algo para la ciudad.



“Hay dos candidatos de los que gente tiene mucho recurso, David Velasco y Ricardo Ahued y la gente me dice: esta calle aparece como entregada y pavimentada y no tiene un peso de cemento. La gente te dice aquí parece como si estuviera entregada esta red de alumbrado y no hay obras”, denunció.



Carreón Muñoz aseveró que la Capital del Estado lleva más de 30 años de rezago en modernidad y en infraestructura, por lo que se debe asumir las responsabilidades por ello, señalando que los abanderados del PAN-PRI-PRD y MORENA-PT-PVEM ya tuvieron su oportunidad.



“Muchos de los problemas como el agua, la basura, tienen que ver con una falta de visión y responsabilidad”, apuntó.



Dijo que desde el 2016 ha estado recorriendo la periferia de la Capital, llevando el proyecto educación para la paz, lo que le permitió constatar las necesidades que viven muchos niños que no tienen qué comer, conocer historias de violaciones de mujeres o desapariciones de ellas.



Ante las dos coaliciones “Veracruz Va” y "Juntos Hacemos Historia en Veracruz", comentó que los partidos que las integran se unieron para ganarle unos a otros, señalando que en la Capital sí hay otras opciones viables.



Reconoció que tiene dos retos: la postulación por un partido de nueva creación y que los capitalinos crean en su candidatura joven. “El reto es convencer a la ciudadanía a que salga a votar, hay un hartazgo”.



El aspirante a suceder a Hipólito Rodríguez Herrero rechazó que se diga que Fuerza por México es un partido satélite de MORENA, afirmando que nunca se prestaría “a un juego de este tamaño, por mis valores no lo haría”.



Rescatar la “Atenas Veracruzana”



Sobre los proyectos que tiene para la ciudad, expuso que de ganar la elección del 6 de junio, construirá un complejo cultural del tamaño que tienen otras capitales de Estados del país y del mundo.



“Proponemos crear un completo cultural multidisciplinario que pueda aplicar ciencia, cultura, tecnología, arte en todos los sentidos y que aquellos niños que toquen un instrumento jamás toquen un arma, es aportarle a esto”, manifestó.



En infraestructura vial comentó que las calles están horribles e intransitables, sin las condiciones para que personas con discapacidad puedan circular tranquilamente. Además, la red pluvial tampoco funciona, lo que provoca que las casas se inunden en época de lluvias.



“La gente está un poco cansada porque no está sucediendo esto, no está sucediendo aquello otro pero la voz es colectiva está viendo como nunca una ola de inseguridad, una ola de intranquilidad y por eso el eslogan de nuestra campañas es Xalapa en paz”, precisó Eduardo Carreón Muñoz.



Al igual que los demás contrincantes de la contienda por el Gobierno Municipal, criticó a la actual administración por devolver recursos a la Federación y es que puntualizó que el presupuesto de la Capital es de 2 mil 100 millones de pesos anuales.



“Yo no entiendo cómo una una administración puede devolver recurso, cómo te sobra recurso (…) tenemos obras, propuestas muy claras que son muy viables”, externó.



Finalmente, comentó que Xalapa merece cambiar y tiene las condiciones para hacerlo, sólo que ha faltado voluntad. “Tenemos que sacar a la clase política de siempre de esos lugares y darnos la oportunidad los ciudadanos de poder hacer que Xalapa vuelva a ser la ciudad que queremos”.