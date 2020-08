Primer día de clases en Veracruz concluyó con solidaridad y horas extras de docentes

Aparte de la confusión, las fallas técnicas y la brecha digital, en Veracruz el primer día de clases inició con la solidaridad, las labores extras y la vocación de parte de los docentes veracruzanos.



Lo anterior, en medio de una emergencia sanitaria por la enfermedad del SARS-CoV-2 y sin un incremento a su salario a pesar del creciente gasto en luz, Internet y telefonía.



Isabel, docente de secundaria en una congregación con alta marginación, explicó que antes del regreso a la escuela un grupo de profesoras descargó e imprimió -a color- los cuadernillos de repaso compartidos por la Secretaría de Educación Pública.



Previo acuerdo con los padres de familia las docentes convinieron una cuota de recuperación de 30 pesos por los cuadernillos impresos, mismos que se distribuyeron en la escuela de forma escalonada y con sana distancia.



"Nosotras buscamos dónde imprimir estos cuadernillos a bajo costo y salieron en 30 pesos y a color, para poder trabajar con ellos porque los libros de la SEP llegarán para mediados de septiembre a sus manos".



Isabel admitió a la vez que el primer día de clase a los estudiantes se le dificultó sintonizar el canal correspondiente a su grado escolar, dado que la señal de Imagen Televisión no "baña" todas las regiones del país.



Por lo tanto muchos de los jóvenes optaron por seguir la transmisión vía You Tube; sin embargo los contenidos de los programas no coincidían con los cuadernillos



Esto originó que muchos de los estudiantes le enviaran mensajes con sus dudas. No obstante, la profesora confía que las dificultades que puedan surgir "vayan mejorando con el paso de los días o semanas".



MÁS TRABAJO, MISMA PAGA



Irene es docente en una universidad particular y en su caso, con la emergencia y las clases a distancia, gasta más de luz y de Internet pero sin un aumento en sus ingresos.



"Seguimos percibiendo lo mismo y –obvio– nuestro gasto de luz fue 5 veces más, el Internet debemos aumentar los gigabytes y evidentemente pagar más... pero las universidades privadas no apoyan en nada al docente".



Explicó que la emergencia obligó a cada docente a aprender, sin ayuda, las plataformas digitales de enseñanza debido a la nula capacitación por parte de las escuelas.



Pese a las dificultades, Google y la Fundación Carlos Slim proporcionaron a los docentes capacitación gratis para las plataformas a desarrollar.



"Hemos aprendido a usar las plataformas con YouTube, 'picándole' aquí y allá, descubriendo funciones, preguntando a otros compañeros..."



Así, los y las docentes en universidad imparten desde cátedras en línea, a enviar evidencias de la sesión y si por un motivo el Internet falla, la escuela no paga la hora de clase.



Además reciben tarde la lista de asistencia y las instrucciones, o bien dan clase a alumnos no registrados o incluso a alumnos sin conocimiento del uso de Zoom, Microsoft Teams y Conferencia Telmex.



Esto, además de la interrupción con los ruidos callejeros: el vendedor de tortillas, del fierro viejo y demás vendimia ambulante.



QUEDA CAMINO POR RECORRER



Tras el regreso a clases en educación básica, Antonio, docente en primaria pública, considera que la educación a distancia sí es posible, siempre y cuando la Secretaría de Educación aporte las herramientas adecuadas y los servicios necesarios para una buena interacción a través de los diferentes medios.



"Pero lamentablemente en México, aún queda mucho camino por recorrer en ese aspecto" observó.



En su caso, el primer día de clases concluyó con un insuficiente abasto de telefonía e Internet, con la falla de la plataforma digital Zoom, la información poco confiable de los canales a sintonizar.



"Fue un martirio para los padres que buscaban con afán los canales promovidos y las clases ofertadas sin obtener resultados positivos".



Por ello, el primer lunes de clases, los padres saturaron de mensajes los teléfonos de los docentes, aunque estos también desconocían la programación de las televisoras.



En el caso de Antonio, su jornada inició desde las 7:30 y finalizó a las 18:30 horas, luego de atender dos turnos de niños de entre 10 a 11 años, incluso, atendió mensajes de los padres y madres después de las 20:00 horas de este lunes 24.



En vista de lo anterior, Antonio consideró que la educación presencial es mejor a la virtual, principalmente porque privilegia el contacto humano.



"Presencial es mucho mejor actualmente porque es para la que nos preparamos durante años de formación académica. En un futuro quizás la virtual se iguale, pero el contacto humano siempre será vital en la enseñanza", sostuvo.



Igual coincidió Irene en el sentido de que recaen más exigencias para los docentes en sesiones digitales a comparación de las clases presenciales.



¿HABRÍA QUE MODIFICAR LOS PLANES?



De acuerdo Antonio, los planes de estudios en todos los niveles continúan desfasados "completamente".



"Vivimos en las escuelas una realidad muy diferente a la que quisiéramos como docentes o como alumno o como todo usuario del servicio educativo desea vivir realmente".



Calificó de "equivocados" los planes y programas de estudios, dado que estos se "importaron" de planes de otros países.



"No veo donde están los pedagogos mexicanos que deberían establecer las teorías educativas a partir de la realidad del pueblo mexicano".



Admitió que el Estado sí debería modificar los planes "desde la raíz", acorde con las realidades sociales y políticas del país.



"Los maestros nos enseñan en las Normales lo que en realidad se vive en el país y la aplicamos", enfatizó y recalcó que los profesores "hacen mucho más" de lo contemplado en los planes del Gobierno.