Primera línea en riesgo, sector Salud exige su derecho a ser vacunado

Personal del Instituto Veracruzano de la Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández y del Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", marcharon por las principales calles de la ciudad de Xalapa, para demandar, se concluya la vacunación contra la COVID-19 para todo el personal de salud.



Uno de los manifestantes, Arturo Sánchez Vázquez, comentó que tras la protesta que realizaron en las instalaciones hace algunos días, la Secretaría de Salud, atendió sólo una parte de su petición, logrando inmunizar al 90 por ciento del personal del CECAN, pero falta un 50 por ciento del Instituto Veracruzano de Salud Mental.



"En el CECAN al día miércoles, teníamos sólo el 20 por ciento de la vacunación, afortunadamente las autoridades después de nuestras protestas nos escucharon y se pudo vacunar al 90 por ciento de la vacunación. Siguen faltando compañeros tanto del CECAN como del Instituto".



Lamentó que a más de un año combatiendo la pandemia, las autoridades no tengan empatía para los trabajadores de primera línea.



"Hoy le pedimos al señor gobernador que nos escuche, no pedimos nada que no nos puedan dar, lo único que pedimos es la vacuna. Al 90 por ciento, sólo nos han aplicado la primera dosis, tenemos hasta el 14 de mayo para la segunda".



De igual forma, se unieron trabajadores del área de Vectores, encargados de brindar atención a la problemática del dengue, pues un 40 por ciento del personal falta por recibir el biológico.



Al llegar a la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, bloquearon por varios minutos la vialidad de la calle Enríquez y exigieron al Gobierno del Estado, atender a todo el personal de salud antes que a otros sectores de la población.