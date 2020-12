El General Gus Perna, encargado de la logística en la Operación Warp Speed para procurar vacunas contra COVID-19, aseguró que Estados Unidos ha llegado al "día D" de su guerra contra la pandemia de COVID-19 después de que anoche se diera la autorización de emergencia de la vacuna de Pfizer y BionNTech.



"Hoy es el día D. Es el día en que comienza la misión. En el pasado fue el comienzo del fin de la II Guerra Mundial y ahora será el comienzo del fin de la pandemia", indicó en rueda de prensa el militar que ha liderado la planificación de la distribución de las vacunas por todo el país.



Perna aseguró que las primeras vacunas llegarán a los puntos de vacunación el lunes por la mañana.



"Ahora mismo están siendo empaquetadas y comenzarán a salir mañana por la mañana de las instalaciones de fabricación", añadió el uniformado.



"Vamos a tener una cadencia constante de entrega de vacunas", aseguró el General, quien recordó como sucedió en la II Guerra Mundial "quedarán duras batallas por delante hasta alcanzar la victoria".



La operación contará con la colaboración del Gobierno Federal, Pfizer, operadores logísticos como Fedex y UPS, así como las autoridades sanitarias de los Estados, que serán responsables de la administración final de la vacuna y determinar qué cantidades de dosis requieren.



Perna dijo que para finales de diciembre esperan distribuir por todo el país 40 millones de dosis, que se asignarán a los Estados con base a sus necesidades para cubrir a los grupos prioritarios designados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



La vacuna de Pfizer y la alemana BioNTech fue autorizada en régimen de emergencia este viernes e inmediatamente comenzó el proceso para asegurar la distribución en todo el país en 48 horas.



Según el acuerdo de la Operación Warp Speed (Más Rápido que la Luz) con Pfizer, la farmacéutica deberá proveer 100 millones de dosis de su suero antes de marzo, con la posibilidad de ampliar ese número.



El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que esa vacuna se distribuirá de manera gratuita.



La semana próxima se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorice la vacuna de Moderna, que al contrario que Pfizer no requiere de temperaturas ultrafrías durante su distribución.



Autoridad sanitaria de EU niega presión para aprobar vacuna contra COVID



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) negó el sábado haber recibido "presión" política para aprobar una primera vacuna contra el COVID-19, la propuesta por Pfizer-BioNTechy y relativizó los riesgos asociados a las "alergias graves".



Hacia la media noche del viernes, la FDA emitió una autorización de emergencia para el uso de dos dosis de la vacuna, después de que el diario The Washington Post asegurara que la Casa Blanca amenazó con despedir al jefe de la agencia si no actuaba ese día.



Pero el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, desmintió estos hechos ante periodistas: "Las declaraciones en la prensa, de que amenazaron con despedirme si no lo hacíamos antes de cierta fecha, son inexactas".