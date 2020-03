Primeros "brotes comunitarios" de COVID-19 se registrarían en 2 semanas: Neumólogo

En dos semanas se estarían registrando los primeros "brotes comunitarios" del COVID-19 en México y se trata de pacientes infectados sin que hayan viajado a países donde hay antecedentes de virus, pero que se contagiaron de viajeros que trajeron el virus al país, así lo explicó el Médico Neumólogo, Xicoténcatl García Jiménez.



Señaló que de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Salud el comportamiento del virus ocasionaría que el coronavirus empiece a propagarse en la comunidad.



"En 15 días probablemente tengamos brotes comunitarios, que significa brotes comunitarios que no son casos importados, la mayoría de los casos que hemos tenido en México son casos importados, pero va haber casos donde ya no habrá este antecedente, pacientes que van estar enfermos sin haber viajado anteriormente y que empiezan a tener contacto con otras personas de su comunidad y empiezan a contagiarse entre ellos por ello se llaman brotes comunitarios", dijo.



Ante las medidas sanitarias que han adoptado las autoridades en el país, consideró que son las necesarias porque son aplicadas de acuerdo a los protocolos de la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se deben considerar ante cualquier pandemia, por lo cual los veracruzanos no deben alarmarse, pero si el SAT da seguimiento a las recomendaciones.



Recordó que en México ya se han aplicado estos protocolos y de esta magnitud como en la pandemia del Coronavirus.



"Son medidas establecidas en la Organización Mundial de la Salud, como medidas de contención y están bien establecidas no sólo por coronavirus, si no por otras causas, pandemias anteriores así se ha establecido. Hay protocolos establecidos a nivel internacional y que afortunadamente se están llevando a cabo, hoy en día la información fluye más rápido para tomar las medidas".



El Neumólogo que ofreció una charla a estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, precisó que es importante que la población atienda las recomendaciones que dan las autoridades.