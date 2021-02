Prisión preventiva de expresidenta del IVAI es injustificada: PJF

La prisión preventiva bajo la que se encuentra desde hace 11 meses la expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli “N”, es injustificada, resolvió un Juez de Amparo del Poder Judicial de la Federación.



En la sentencia del Juicio de Amparo 415/2020 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se determinó que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva vulneró los derechos humanos de García Álvarez, al violentar los principios de presunción de inocencia y de excepcionalidad de la prisión preventiva.



En primer lugar, la sentencia establece que los delitos de los que se acusa a la expresidenta del IVAI no ameritan prisión preventiva oficiosa. En segundo, que la Fiscalía no presentó ninguna prueba para acreditar que Yolli García pudiera darse a la fuga para no enfrentar el proceso penal que se lleva en su contra.



Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas, el juez de control Gregorio Noriega Velasco impuso a la exfuncionaria la prisión preventiva justificada, basándose en lo que el Juez Federal calificó como “apreciaciones subjetivas”, pues para justificar la medida cautelar, el Juez de Control señaló que García Álvarez no había acreditado tener arraigo en la ciudad de Xalapa.



Aun cuando la expresidenta del IVAI aportó una constancia de residencia, recibos de luz y su credencial de elector para acreditar que habita el mismo domicilio desde hace 12 años; así como constancias de estudios de sus dos hijos, inscritos en instituciones educativas en la Capital del Estado, el Juez de Control señaló que eso no demostraba su arraigo en la ciudad, pues el ciclo escolar de sus hijos ya había terminado, por lo que no existían garantías de que no fuera a sustraerse de la acción de la justicia.



En la sentencia, ese argumento fue considerado como insuficiente para imponer la prisión preventiva, señalando que es un hecho público que García Álvarez ha residido los últimos 14 años en la ciudad de Xalapa, pues ocupó los cargos de Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2005-2013) y Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (2014-2020), abundando que el hecho de que cuente con domicilios en la Ciudad de México y Baja California Sur no implican una falta de arraigo en Veracruz, ni que exista un riesgo objetivo de fuga.



La sentencia del Juzgado Federal concluye que la resolución del juez Gregorio Noriega en la que se impuso la prisión preventiva a Yolli García “no estuvo apoyada en cuestiones objetivas y de derecho”, añadiendo que “este órgano jurisdiccional considera que existen medidas cautelares menos severas que pudieron imponerse a la parte quejosa, como podría ser el embargo total o parcial de cuentas; arraigo domiciliario o cualquier otra medida menos lesiva que la prisión”.



En consecuencia, la justicia federal ampara y protege a la exfuncionaria, ordenando que se tenga por acreditado su arraigo en la ciudad de Xalapa; se valore la disposición de la imputada de enfrentar voluntariamente el proceso penal; y, con base en esas consideraciones, se emita una nueva resolución sobre la medida cautelar.



Yolli García Álvarez fue detenida el 26 de marzo de 2020, fecha en que terminó su periodo como Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, acusada de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, por la contratación de dos personas que presuntamente incumplían con sus funciones dentro del IVAI.