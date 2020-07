Privaron de la libertad a ganadero, en Isla

Un ganadero en el municipio de Isla fue privado de la libertad por hombres armados, presuntamente elementos de la Fuerza Civil, que ingresaron a su domicilio y lo sustrajeron.



De acuerdo a la denuncia realizada por los familiares de Berzain Hernández Gómez, conocido como “El Gallero”, este fue sustraído de su domicilio en la comunidad La Peña, la madrugada del pasado martes 28 de julio.



Los familiares de la víctima indicaron que sujetos armados, vestidos con uniforme de la Fuerza Civil, irrumpieron en su domicilio y se llevaron a Berzain con rumbo desconocido.



Indicaron que desde el día no han sabido nada de él, por lo que temen por su vida.



Indicaron que acudieron a la Fiscalía con sede en Isla para saber si éste había sido puesto a disposición, sin embargo, les indicaron que no había nadie con ese nombre.



Fue por ello que ante el temer por la integridad de su familiar, decidieron interponer la denuncia correspondiente.



Es de mencionar que no es la primera vez que elementos de dicha corporación policíaca se ven involucrados en este tipo de situaciones en los últimos meses.