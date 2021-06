Privaron de la libertad y golpearon a por lo menos 5 funcionarios de casilla: INE

El consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, dio a conocer la privación ilegal de al menos tres capacitadores asistentes electorales (CAE) y otros dos golpeados tras el cierre de las casillas la tarde de este domingo.



En su intervención durante la sesión ordinaria de este lunes, calificó a estos funcionarios y a los supervisores electorales (SE) como “verdaderos héroes y verdaderas heroínas”, que arriesgaron su integridad física para llevar a cabo la función que protestaron cumplir en el desarrollo de los comicios celebrados ayer.



“Hubo CAE privados de la libertad y no quiero decir que todos, por favor, porque estoy saliendo al aire y debo ser muy cuidadoso de lo que digo, dos o tres casos. Afortunadamente, dos o tres casos pero no debió haber habido ni uno solo, de ninguna manera y menos golpeados. Llevo un par de casos golpeados”, detalló.



Cervantes Martínez dijo que estos hechos lamentables no significan el “acabose” o que se hubiese “encendido” el Estado, porque se quemaron alrededor de 9 paquetes electorales de un universo de más de 10 mil.



“Todo el resto de paquetería con el cuidado de la ciudadanía, con el cuidado de los CAE y de supervisores salió de las casillas, llegó a su destino, algunos directamente a consejos, otros pasando por los espacios de los Centros de Recepción y Traslado (CRT) y en este momento están viajando”, puntualizó.



Ante los cuestionamientos de la representación del Partido Acción Nacional (PAN), por la demora en el arribo de la paquetería del Distrito 2 de Tantoyuca al Consejo Distrital Respectivo, explicó que se decidió resguardar los 195 paquetes en el CRT para evitar que en la madrugada fueran robados o quemados.



“En este momento no hay riesgo para la paquetería electoral, puede pasar cualquier cosa, eso nos queda claro pero el riesgo es mucho menor en este momento que en la madrugada que hubiera sido prácticamente inminente y era un riesgo que no se tenía que correr, por la seguridad de la paquetería y por la seguridad de las personas”, explicó.



El Delegado del INE en Veracruz rechazó que se cuestionara la capacitación que recibiera dicho personal auxiliar, ya que dijo que se cuidó el “más mínimo detalle” y se les explicó cuál era su trabajo durante las votaciones, en el cierre de las casillas, durante el escrutinio y cómputo y posteriormente en la movilización de los paquetes.



Por el contrario, señaló que lo que hace falta es capacitación en educación cívica, ya que a su decir los que quemaron los paquetes electorales no fueron los CAE o SE, ni los funcionarios de las mesas directivas de casillas, fueron “bárbaros”.



“Quienes necesitan educación cívica son las y los líderes bárbaros que hicieron este tipo de cosas, quemar paquetes, así no se resuelven las diferencias democráticas, ésa no es la forma, eso no es democrático”, enfatizó.