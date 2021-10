Pro-vidas y pro-aborto se enfrentan verbalmente en defensa de sus posturas

Un momento de tensión se vivió durante la manifestación convocada por organizaciones pro vida y un pequeño número de jóvenes a favor de aborto, cuando una de las participantes de la marcha se acercó a cuestionarlas sobre las acciones que ellas han llevado a cabo para proteger a las mujeres de la violencia.La mujer visiblemente alterada empezó a criticarlas por su manifestación a favor de la interrupción legal del embarazo; mientras las feministas intentaban mantener la cordura.Y es que alrededor de diez jóvenes con pañuelos verdes y cartulinas hicieron ver a los marchantes que respaldan la vida desde la concepción hasta la muerte natural, su exigencia a que se les respeten su derechos sexuales y reproductivos.Aunque la líder del colectivo Disidente le pidió a la mujer que se alejara de su manifestación, ella se oponía a hacerlo; exigiéndole una vez más que le indicara qué acciones ha planteado ellas para que se cuide la vida de las mujeres.La molestia de la manifestante pro vida ante el rechazo de las jóvenes a dialogar con ella, la orilló a expresarles algunos insultos; mientras otros participantes de la marcha vinieron por ella y la llevaron a las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, donde estaban concentrados luego de caminar desde el Teatro del Estado.En entrevista, Rusiana Pérez, líder del colectivo Disidente, cuestionó que los grupos pro vida estén más preocupados por proteger "muros" (templos católicos), que en que se garanticen los derechos de las mujeres.Además, lamentó que siempre que se llevan a cabo marchas feministas o en favor de la comunidad LGBTTTIQ+, personas religiosas empiezan a rezar, a expresar mensajes de rechazo o a agredirlas, tratando de que respondan de la misma manera a la provocación."Gracias a los dioses el aborto ya es legal en Veracruz, la lucha ya está casi ganada, pero no del todo, porque al final se ganó una batalla, pero no la guerra. Es una lucha de no acabar", manifestó.Y es que expuso que integrantes de partidos políticos en Veracruz, como Acción Nacional (PAN), al firmar acuerdos con fuerzas políticas de ultraderecha como VOX de España, amenazan los derechos ya ganados por las mujeres en torno a su vida sexual y reproductiva.