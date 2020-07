Probarán a la SCJN que duartistas desviaron millones del Seguro Catastrófico 2014

El Gobierno de Veracruz interpondrá las denuncias penales que den a lugar en contra de los exfuncionarios públicos responsables del desvío de recursos del seguro catastrófico en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, para deslindar responsabilidades y evitar que esta administración devuelva el monto millonario a la Federación.



Durante entrevista, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el Estado de Veracruz, José Luis Lima Franco, informó que ya se están entregando las pruebas necesarias a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), para lograr un acuerdo al respecto.



Y es que a finales del mes de junio del año en curso la SCJN ordenó al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez devolver a la Federación 96 millones 470 mil 817.15 pesos, más rendimientos y cargos, por el dinero recibido en 2014 y acumulados de 2015.



Este monto millonario, que llegó etiquetado a las arcas veracruzanas en el gobierno duartista, debió aplicarse en la contratación de un seguro agropecuario catastrófico para proteger a los productores rurales de bajos ingresos; sin embargo, esa medida no fue realizada y por tanto, la Federación pide que se le devuelva.



Al respecto y a decir del Secretario de Finanzas, ya están trabajando en coordinación con la SCJN, entregando las pruebas necesarias, “y todavía tenemos un plazo para trabajar, no es un tema que esté ya en firme, estamos atendiendo los tiempos de la Corte”.



En este sentido, recordó que eran recursos para apoyar al campo, pero al llegar al Gobierno del Estado administrado por Javier Duarte de Ochoa, se desvió para otro tipo de acciones, violando la disposición legal.



Es por ello que ahora, a través de una sentencia de la SCJN, están pidiendo al Gobierno del Estado que reintegre esa cantidad, ya que no se utilizó para lo que fue etiquetada.



“Este tema aún tiene que dirimirse en los Tribunales, se deben hacer las denuncias penales contra los servidores públicos que en su momento no utilizaron los recursos como eran etiquetados e independientemente de que se reintegren o no, tendrán que atender las denuncias penales e ir contra los funcionarios públicos que hicieron mal uso de ellos”, sostuvo.



Lima Franco puntualizó que la intención es cumplir con los lineamientos y con lo que ordenen la SCJN y los Tribunales de Justicia, en el afán de atender los requerimientos, pero el objetivo de agotar todos los procesos, es no dañar las finanzas públicas en Veracruz.



“Esta es una sentencia que está diciendo que debemos reintegrarlos. Obviamente no queremos hacer este reintegro porque es dañar a los veracruzanos. Son recursos que tendríamos que quitar a estos presupuestos del 2020 que ya están destinados para atender cuestiones de educación, salud, campo e infraestructura y que tendríamos que recortar para atender un tema de años anteriores, donde funcionarios de manera irresponsable hicieron mal uso de ellos”.



Lima Franco refirió que hay denuncias que ya están interpuestas, pero derivado de la sentencia, hay disposición para ampliarlas y lograr un buen término en bien de las finanzas de los veracruzanos.



“Estamos trabajando puntualmente con la Corte para llegar a un acuerdo y que quizá no tengamos que reintegrar estos recursos. Nosotros lo que tengamos que hacer de denuncias penales lo haremos, sería muy grave tener que destinar recursos para atender acciones irresponsables de funcionarios del pasado”, asentó.



Para finalizar, dejó en claro que se trataría de denuncias en contra de exservidores de SEDARPA y SEFIPLAN, que estuvieron a cargo en el año 2014 y durante el periodo duartista, por ser las instancias que estuvieron involucradas en los malos manejos.



Cabe recordar que la SCJN resolvió a finales del mes de junio que el Poder Ejecutivo de Veracruz no demostró haber contratado el seguro con los recursos recibidos ni haberlos reintegrado a la Federación, de manera que incumplió con sus obligaciones conforme al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebraron la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Veracruz el 18 de febrero de 2014, cuando la SEDARPA estuvo a cargo de Manuel Martínez de Leo.