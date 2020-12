Probarán vacunas contra el COVID-19 en 2 mil voluntarios de Veracruz

La directora del Centro de Investigación Clínica FAICIC, Sharzy Molina, mencionó que esperan aplicar dos mil dosis de vacunas preliminares contra el COVID 19 a voluntarios en el estado de Veracruz; mientras que a nivel nacional esperan aplicar 15 mil dosis.



La entrevistada puntualizó que el pasado viernes pasado aplicaron las primeras cinco vacunas en la ciudad de Veracruz, a personas que se han ofrecido como voluntarias para la aplicación de este medicamento desarrollado por el Laboratorio CanSino.



Detalló que hasta el momento, ninguno de los voluntarios ha presentado reacciones secundarias considerables, algunos dijeron sentir dolor en la zona de la aplicación, uno tuvo cansancio, pero no hubo mayores eventos secundarios.



La especialista explicó que al recibir esta vacuna, no se descarta que algunos pacientes pueden presentar enrojecimiento en la zona de aplicación, dolor de cabeza, cansancio, dolor corporal o elevación de la temperatura; sin embargo, reiteró que son reacciones propias de cualquier vacuna.



Sharzy Molina indicó que de momento tienen un registro de mil 300 personas interesadas en ser voluntarios -en su mayoría de 35 a 57 años de edad- pero aclaró que no todos aplican para recibir este medicamento ya que uno de los principales requisitos es no haber padecido COVID-19, tener alguna enfermedad grave, ser menor de edad o estar embarazada.



“La vacuna llegó a México por medio de un acuerdo de colaboración con la farmacéutica CanSino. A los que ya fueron positivos de COVID no se les puede poner la vacuna. No se les está contemplando porque ya no sería un efecto real. Para términos de investigación y recolección de datos no sería viable”.



Puntualizó que en un máximo dos semanas cerrarán el registro de aspirantes a la aplicación de este medicamento, sin embargo, el seguimiento que se les dará será por un año para monitorear su estado de salud.



Los interesados pueden registrarse en faicic.com.mx para acudir a alguno de los 90 centros de investigación FAICIC que hay a lo largo de la República Mexicana.