Problemas de cafetaleros son prioridad y se atienden: Superdelegado

Tras la manifestación de campesinos y productores de café de diversas partes del país para reclamar apoyos frente a las instalaciones de la Delegación del Bienestar este miércoles en Xalapa, el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara negó que exista duplicidad en el padrón de beneficiarios de la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).



"Sabía que ellos querían una audiencia, que al final pactaron. No, no hay duplicidad, hay un padrón que valida a la Secretaría del Bienestar y más bien, la valida la coordinación de programas integrales", dijo.



Ladrón de Guevara enfatizó que del sector cafetalero tienen un padrón de 46 mil 349 ciudadanos y de los cuales, a 39 mil 842 beneficiados ya se les dio el pago correspondiente, fantando cerca de 5 mil productores.



"Hay distintos motivos que tienen que ver con que a algunos ya se les pagó pero la tarjeta no la han podido activar, algunos están dados de baja en las distintas regiones".



En ese sentido, expresó que todos los problemas que se están presentando en la agricultura, como la sequía y demás, se les está dando prioridad y la atención debida.



"Hay programas muy exitosos como el de Sembrando Vida, que no sólo es arraigar a los campesinos en su tierra, sino que ayudarlos a aumentar los niveles productivos, obviamente las cosas no se hacen de la noche a la mañana y son programas que llevan su ritmo y tiempo", dijo.



Cabe recordar que el día de ayer, cafetaleros del país bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas por dos horas, exigiendo solución a las afectaciones por el desplome de los precios del aromático, así como irregularidades en la entrega de apoyos al sector y la falta de entrega de recursos destinados para el campo.