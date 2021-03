Proceden penalmente contra yunismo por anomalías en contratos de SESVER

En dos años, exfuncionarios de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) de la administración estatal del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares no pudieron solventar un daño patrimonial por 81 millones 977 mil 721.96 pesos de la Cuenta Pública 2017, por lo que hoy enfrentan dos denuncias penales.



El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia (FGE/FECCCEV/458/2019) por 71 millones 654 mil 843.12 pesos y otra (FG/FECCCEV/260/2019) por 10 millones 322 mil 878.84 pesos.



Las denuncias fueron presentadas en contra de quien o quienes resulten responsables, el determinar en contra de quien o quienes se ejerce acción penal corresponden al Ministerio Público



Tan sólo la denuncia por un daño patrimonial por 71 millones 654 mil 843.12 pesos se desprendió por tres contratos adjudicados en desapego a la normatividad estatal para obras en el Hospital “Luis F. Nachón” de Xalapa.



Por uno de los tres contratos por 37 millones 415 mil 318.19 pesos, SESVER alegó la “necesidad urgente” de la terminación de la obra debido a que el hospital tuvo una tasa de mortalidad del 3.47%, lo que implica que existe una mayor cantidad de mujeres con la necesidad de servicios de ginecología y obstetricia por el aumento de la población.



Consideró relevante la elaboración de un proyecto que fuera aceptado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y que pudiera contar con certificado de necesidad, manifestando que llevar a cabo un proceso normal de licitación pública pondría en riesgo concluir la obra.



Sin embargo, los supuestos de excepción en los que la dependencia fundamentó sus dictámenes no eran aplicables, dado que “sin menoscabo de la urgencia para el inicio de los trabajos y dada la fecha de recepción de la disponibilidad presupuestal, pudo haber llevado a cabo un procedimiento de Licitación Pública Nacional con reducción de plazos”.



Un segundo contrato también entregado con excepción de ley sin justificación fue por 31 millones 316 mil 324.93 pesos. En este caso, de la misma manera argumentó la urgencia de la obra, ya que el Hospital no contaba con espacios adecuados y normativos para el área de quirófanos y elevadores.



Aunado a que debido al mal estado en que se encuentran los quirófanos, causaría daño a los pacientes o al personal de la unidad médica o podrían contaminarse las áreas quirúrgicas.



Referente a los elevadores, se argumentó que no tenían mantenimiento desde hace aproximadamente 15 años y se seguían utilizando lo que constituye un alto riesgo para los usuarios.



Por ello, también manifestó que llevar a cabo un proceso normal de Licitación Pública Nacional pondría en riesgo el no concluir la obra, sin argumentar otro motivo diferente a los riesgos que han tenido con los años de servicio, además de que adjudicándola directamente se garantiza que la totalidad de los recursos estatales sean ejercidos en tiempo y evitar con ellos el subejercicio.



El tercer contrato otorgado por 2 millones 923 mil 200 pesos también incurrió en irregularidades al haberse entregado mediante un dictamen técnico por excepción de Ley sin justificación.