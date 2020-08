Procederá Alcaldía de Coatepec por presunta venta de lotes de Reserva Ecológica

El Ayuntamiento de Coatepec alertó a la ciudadanía sobre la venta de lotes en la localidad de San Alfonso, debido a que algunos predios de esa zona forman parte de la Reserva Ecológica Restrictiva del municipio que pertenece al Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital.



A través de un comunicado, se informó que la autoridad municipal no ha otorgado ningún permiso para su lotificación, por lo que no está permitida la compraventa de terrenos en esta zona con el propósito de proteger y preservar las reservas ecológicas del Pueblo Mágico.



“Derivado de las publicaciones realizadas en redes sociales sobre la venta de algunos lotes en la congregación de San Alfonso, se informa que existen algunos predios en esta zona que forma parte de la Reserva Ecológica Restrictiva del municipio”, detalla la publicación.



Por ello, se indicó que el Ayuntamiento determinó actuar conforme a la ley contra quién o quiénes resulten responsables de la venta indebida de dichos predios sin los permisos de las instancias correspondientes para su autorización.



“A todos los ciudadanos que pretendan comprar terrenos en este sitio, les pedimos acudan a las oficinas de Obras Públicas y Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Coatepec y se aseguren de que estos predios no pertenezcan a la Reserva Ecológica Protegida para evitar alguna afectación”.