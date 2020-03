Procederán ante Fiscalía y DIF por niño mordido por otro menor en guardería de Coatza

Un menor de un año fue mordido por otro de sus compañeros, en una guardería de la colonia El Tesoro de Coatzacoalcos.



La denuncia primero fue publicada en redes sociales por la tía del niño, quien señaló que las docentes del Centro de Servicios Educativos “David Paul Ausubel” entregaron al bebé llenó de mordidas del lado izquierdo del rostro.



Aseveró que las profesoras argumentaron que desconocían que el menor que mordió al niño tenía ese comportamiento.



“Por primera vez lo llevamos a la guardería. Tiene un año de edad y en la tarde, a la hora recogerlo, la profesora nos lo entrega lleno de mordidas. No fue una mordida, fueron varias. Se ve en las fotos que son muchas mordidas y golpes. El niño tenía golpes en la cara. Me dicen que una de las docentes estaba ocupada cambiando el pañal a una niña y que no sabían que el niño que mordió a mi sobrino hacía eso porque casi no va a la escuela”, manifestó en entrevista telefónica Viridiana Ramírez, tía del menor.



Agregó que la guardería no cuenta con cámaras de videovigilancia para corroborar o prevenir este tipo de incidentes.



“No tienen cámaras ni cómo decirnos que lo atacó otro bebé. Un bebé que no sabe cómo defenderse más que llorando. No puede ser posible que no hayan escuchado el llanto del bebé”, sostuvo.



MAESTRAS Y DIRECTORAS RESPONDEN A DENUNCIA



Al respecto, la escuela lamentó lo ocurrido y dio a conocer que se hicieron responsables de los gastos médicos con el pediatra particular de los padres del niño, incluso le dan seguimiento al caso y están en la mejor disposición de aclarar los hechos.



ACTUARÁN ANTE FISCALÍA ESPECIALIZADA Y DIF



Viridiana Pérez añadió que interpondrán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para deslindar responsabilidades sobre lo que calificó como un ataque a su sobrino.