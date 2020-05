Proceso de selección de Fiscal “está apegado a derecho”, afirma Verónica Hernández

La encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadiáns, resaltó los avances que en ocho meses logró en ese organismo, así como también el acercamiento con los colectivos de desaparecidos y descartó que haya “dados cargados” a su favor en el proceso de elección del Fiscal.



“Considero que no, es un procedimiento que está apegado a derecho y que los diputados de la Junta de Coordinación Política sabrán valorar a todas las propuestas valiosas que se han presentado”, señaló.



Entrevistada al salir del Congreso del Estado, donde se reunió con los legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), afirmó que a pesar de la situación económica y ante la reciente pandemia, los índices delictivos han bajado, gracias a la respuesta de la Fiscalía, ademas de que hay avance en las carpetas de investigación rezagadas.



Es por lo anterior que afirmó que cuenta con la capacidad para encabezar como titular la FGE, pues tiene la experiencia y la preparación, así como los exámenes de Control y Confianza.



“Me siento muy satisfecha de los logros, de los avances, en materia de secuestro, de homicidio, del índice delictivo, de la excelente coordinación que hay con todas las fuerzas de combate al delito, me siento muy contenta”, dijo al negar que haya aprehensiones “políticas”.



“Hay que aceptar que es un nuevo modelo de procuración de justicia que nos permite avanzar, con honestidad, con resultados, se acabaron los privilegios que había, ahorita la justica es para todos los ciudadanos ya no es para una sola familia”, reiteró.



Hernández Giadiáns dejó en claro que su actuar es y será en todo momento apegado a la legalidad, por lo que procederá en consecuencia ante cualquier ilícito sin importar que se trata de funcionarios del Gobierno Estatal, como lo hizo en la propia Fiscalía.



“Desde luego, totalmente y empiezo al interior de la Fiscalía, como lo he hecho, con ministeriales, con peritos que se han abierto procesos administrativos, carpetas por su mala actuación”, advirtió.