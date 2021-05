Proceso electoral está plagado de máscaras y simulaciones: Iglesia Evangélica

Los ciudadanos deben estar atentos al proceso electoral, señaló el presidente del consejo interreligioso de Iglesias Evangélicas del Estado de Veracruz, Alfredo Luna Murillo, tras afirmar que está plagado de máscaras y simulaciones.



Consideró que la búsqueda del voto ha llevado a los candidatos de todos los partidos a padecer de amnesia social y olvidarse de todos los problemas que enfrentan las organizaciones interreligiosas en México y que han acallado y sometido los valores que dieron origen como sociedad.



"El comportamiento inmoral de algunos actores políticos que quieren estar bien con Dios y con el diablo y que no pueden servir a dos señores, o se queda bien con los valores o con los antivalores, se tiene que definir".



En este sentido criticó a unos diputados que votaron en contra de iniciativas a favor de los valores, como la persecución de la familia y de las creencias religiosas.



Los diputados señalados son Ricardo García Escalante quien busca ser alcalde en Tantoyuca y el segundo es Carlos Alberto Valenzuela González, quien busca ser reelecto como diputado en Veracruz-Boca del Río.



"Esa es una hipocresía, no es posible que en el momento que ellos podrían mostrar su postura, ellos lo negaron".



Alfredo Luna, llamó a la ciudadanía a votar por aquellos aspirantes que estén a favor de la vida, la familia, la libertad religiosa y que sea un voto consiente.



"Nosotros nos vamos a definir por un voto con valores no por los colores", dijo el entrevistado finalmente.