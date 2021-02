Proceso interno del PAN en Álamo fue manipulado y antidemocrático: Jorge Vera

Luego de las elecciones internas del Partido Acción Nacional (PAN) para elegir al candidato para la presidencia municipal del municipio de Álamo, el alcalde Jorge Vera Hernández lamentó el resultado y las condiciones en que se llevó a cabo el proceso panista.



Cabe recordar que fue el domingo 14 de febrero cuando, en el Estado, el partido blanquiazul llevó a cabo su proceso interno para definir candidaturas para los comicios estatales de este año.



Sin embargo, el munícipe -como militante- deploró las condiciones de desventaja que prevalecieron en particular contra uno de los aspirantes a la candidatura y señaló que hubo un claro favoritismo por el ganador.



“Como militante, lamento mucho que en esta ocasión la presentación de planillas y las acciones de los directivos locales del PAN se realizó en un contexto de ventaja e intereses personales y sin el menor interés por parte de la directiva de unificar y fortalecer al partido. Por el contrario, su posición y actuar siempre fue beneficiar a un candidato que tenía ya 7 años trabajando contra otro que sólo tuvo 20 días. Sin embargo, esto no es tan grave, ya que así se dieron las cosas”.



En este contexto, consideró que aunque el resultado ya quedó establecido, consideró que en este caso no prevaleció la democracia ni tampoco hubo unidad ni imparcialidad en quienes se encargaron del proceso.



“Lo que a mí no me parece de ningún modo, como militante, es que no prevaleció la democracia, la unidad ni la imparcialidad al contrario. Hubo descalificación y mucha división. Lo más inaceptable es sin duda, el actuar de una directiva que lejos de aplicar los principios panistas que dictan que ningún interés personal se antepondrá al interés de la militancia; en esta ocasión sin unificar opiniones, se anotaron por cuenta y decisión propia en puestos de elección popular, hecho que nos dimos cuenta hasta el momento de emitir el voto, como fue el caso del presidente del partido del comité directivo municipal a la diputación local y otros en la municipal también”, comentó.



No obstante, opinó que fue un acierto que la planilla de Israel Pardo estuviera integrada por socios y simpatizantes 100% panistas, al cual agradeció por tomarlo en consideración, pues “es de suma importancia darle la oportunidad a todos”.



“Por el fortalecimiento del partido esperábamos que la elección se hubiese dado en un tenor democrático e imparcial. Sin embargo, no fue así por lo que mi posición en esta ocasión y ejerciendo mi derecho democrático como militante, es abstenerme de este resultado”, añadió.



Finalmente, ante el cuestionamiento de los comunicadores sobre si apoyaría al ganador del proceso interno, Raúl Monroy sentenció que no, “porque como se los dije, es el resultado de una elección manipulada y antidemocrática; esto no es Acción Nacional”.