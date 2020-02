Proceso penal y núcleos problemáticos con los DH

“El derecho no es amor, pero hace posible el amor”

JEAN LACROIX

Prácticamente en vísperas del día en que dentro de nuestro país se celebra el amor y la amistad, no expresaremos fe ciega en el derecho y las leyes (su objeto de estudio), pues se trata de algo que es de factura humana. No obstante, con Lacroix, recordamos que el Derecho no es amor, sino que, por definición, es respeto que hace posible el amor. El respeto sólo significa dominio de sí mismo, si es justo. El respeto únicamente es justo en relación con las decisiones morales y legales de un poder legítimo.Queremos hoy presentar cómo el proceso penal mexicano podría tener problemas serios con los Derechos Humanos, de facto ya los tiene. No hay originalidad en el planteamiento, sino que se trata de un intento de dar seguimiento, en la medida de lo posible, a un aspecto del trabajo de Eugenio Raúl Zaffaroni, titulado: Los Derechos Humanos y Sistemas Penales en América Latina. Informe final, septiembre de 1985.¿Cuáles son estos núcleos problemáticos? La vigencia inmediata de la ley procesal; las violaciones al principio “Non bis in idem”; la violación de la garantía del juez natural; la Jurisprudencia obligatoria; el nombramiento y amenaza a la independencia de los jueces e integraciones de los tribunales; la independencia del Ministerio Público; las declaraciones extra-judiciales y judiciales viciadas; la libertad provisoria o excarcelación; el Amparo de la libertad; la incomunicación de la persona privada de la libertad; los criterios de valoración de pruebas.Sobre esos casos/problema, y otros más no mencionados, solo notaremos enseguida algunos de ellos:La vigencia inmediata de la ley procesal. El problema que la ley procesal penal en el tiempo plantea a los Derechos Humanos consiste en que el proceso penal a que debe ser sometida toda persona a la que se pretenda penar no puede quedar arbitrariamente a criterio del legislador, en forma que este pueda variarlo a su antojo. Al menos los criterios valorativos respecto de la prueba, los términos, la amplitud del derecho a la excarcelación o libertad provisoria y, en general los recursos y su amplitud, son aspectos que el legislador no puede recortar arbitrariamente con posterioridad al hecho, porque lesionan Derechos Humanos y, fundamentalmente, el derecho al proceso legal. Aquello que presenciamos hoy, son cuerpos legislativos que se consideran “omnipotentes” y se sienten capaces de cualquier reforma.Las violaciones al principio “Non bis in idem” (Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito). Las disposiciones procesales que bordean más peligrosamente la violación de Derechos Humanos en este punto, son las que se hallan en los sistemas procesales que admiten el llamado sobreseimiento provisional o provisorio. Este instituto guarda semejanza con la llamada “absolución de instancia”.La violación de la garantía del juez natural. En este aspecto, uno de los casos preocupantes es cuando hay una pertenencia formal de los miembros de los tribunales de los poderes judiciales y se va conspirando contra la independencia del tribunal cuando se trata de delitos políticos o con directa vinculación política. Es muy reciente la vivencia de los veracruzanos de los casos de jueces “dóciles” al Ejecutivo del Estado.Jurisprudencia obligatoria. La mayor garantía de independencia judicial está dada por la autonomía del juez en la interpretación de las leyes. En el poder judicial no pude admitirse una jerarquía en el sentido administrativo, en cuanto a las interpretaciones de la ley que ha de aplicarse. En este campo es inadmisible una “cúpula” de poder.Nombramiento y amenaza a la independencia de los jueces e integraciones de los tribunales. Además de los sistemas formales para el nombramiento y condiciones de estabilidad de los magistrados, la historia política reciente demuestra acabadamente el desprecio por esa independencia. En voz baja o en secreto, de forma que no se entere todo el mundo y, a veces, públicamente, para que se entere todo el mundo, suele decirse que dicha independencia es un mito, que no hay tal división de poderes en nuestro Estado, sino una simple división de funciones.Independencia del Ministerio Público. A través de una dependencia del Ministerio Público respecto del poder ejecutivo, éste puede tener una intervención de tal magnitud en el proceso penal, que haga imposible cualquier juzgamiento imparcial, puesto que el poder ejecutivo determinará, conforme a su interés político de momento, quien deba o no ser sometido a juicio, contra quien se deba o no ejercer la acción penal; puede declamarse legalmente el principio de obligatoriedad de la acción penal; pero en los hechos, un Ministerio Público sin autonomía real implica un irrestricto criterio de oportunidad concedido al poder ejecutivo.Libertad provisoria. La prisión preventiva o provisional, que debiera ser la excepción en el sistema procesal, pasa a ser casi la regla en la aplicación de la ley procesal penal en México. Por lo tanto, la libertad bajo caución se erige en una institución cuya regulación es de fundamental importancia para el respeto a los Derechos Humanos.Han transcurrido treinta y cinco años desde que se dio a conocer el informe Zaffaroni. Entre nosotros se publicó en la Revista Mexicana de Justicia de la entonces Procuraduría General de Justicia, en 1986. En este documento se nos pone sobre aviso de una larga lista de problemas del sistema penal con los Derechos Humanos y su autor hace las consecuentes recomendaciones para su solución. De aquella lista sólo mencionamos algunos problemas de índole procesal penal.Hemos aseverado que el informe hace recomendaciones para solucionar los problemas. Es decir, había que hacer algo que produjera el mejor resultado posible, un “resultado óptimo”. Pero, en México, quizás solamente esperábamos hacer algo que produjera un resultado lo suficientemente bueno, un “resultado aceptable”. La impresión que nos quedó es que se absolvieron los problemas, lo cual quiere decir que se ignoraron con la esperanza de que desaparecieran o se resolvieran solos.Lo cierto, sin embargo, es que en el año 2007 y, sobre todo, en el 2008, al menos en el aspecto procesal penal y en México, los problemas que dieron contenido al informe citado, se pretendieron disolver, es decir, eliminarlos, rediseñando el sistema que los sufría. Nos referimos a la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, 2008. Pero, hoy nos vemos orillados a aseverar que aquellos problemas, México los sigue sufriendo, que aún no se logra un resultado siquiera aceptable.